Populárna hudba v roku 2019: Premiéra Slasha na Slovensku

Bratislava 3. januára (TASR) – Bohaté na koncertné podujatia domácich a zahraničných interpretov bolo hudobné dianie na Slovensku v roku 2019. Viacerí z nich už Slovensko poznali, na druhej strane americký gitarista Slash tu mal svoju premiéru.Skupiny Pražsky Výběr, Fermata a Collegium musicum koncertovali 6. januára na Spomienkovom koncerte Fedora Freša. Známy hudobník zomrel 26. júna 2018 vo veku 71 rokov. Peter Lipa vydal album Slovenské evergreeny, ktorý ponúkol desať slovenských šlágrov z rokov 1939 až 1963. Slávny Glenn Miller Orchestra sa 15. januára opäť predstavil v Bratislave. Sima Martausová, Martin Ďurinda, Horkýže slíže, The Gang a Bullet Holes získali ceny ZAI za rok 2018, Zväz autorov a interpretov ich odovzdával 18. januára.V rovnaký deň skupina Modus uviedla do života nový album ReGenerácia. Festival Pohoda získal v holandskom Groningene dve ocenenia, Take a Stand Award a Award for Excellence and Passion. V košickej Steel aréne koncertoval 24. januára Karel Gott, hosťami jeho koncertu boli Marta Kubišová a formácia Fragile.Ocenenie Krištáľové krídlo v 22. ročníku získal 27. januára v kategórii hudba kontrabasista Roman Patkoló, v kategórii populárna hudba skupina IMT Smile a operný spevák Miroslav Dvorský v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie.Skupina Walter Schnitzelsson vydala prvý februárový deň nový album Sugar Kids Won't Stop Screaming. Koncertom v českom Zlíne začala 5. februára skupina No Name Dermacol No Name Acoustic Tour 2019, na ktorom odohrala 23 koncertov v Českej republike a na Slovensku. Sima Martausová uviedla 11. februára do života nový štúdiový album Len tak sa stíšim. Janko Lehotský získal 16. februára ocenenie Bratislavská čučoriedka, ktoré je súčasťou Bratislavského bálu. V rovnaký deň koncertovala v Incheba aréne francúzska speváčka ZAZ. Disco Volante/Mt. Average je názov nového, v poradí piateho štúdiového albumu, ktorý 19. februára vydala skupina The Ills. Kráľovná rapu Nicky Minaj mala 22. februára vystúpiť na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Technika však meškala s príchodom a tak bol koncert z viny Američanky a jej technického personálu zrušený. Deň na to koncertovala v Majestic Music Clube švédska speváčka Neneh Cherry. Posledný februárový deň koncertovala v Bratislave Lenka Filipová, predstavila nový album Oppidium.Spoločný koncert v bratislavskej Hant aréne odohrali 1. marca skupiny Čechomor a Arzén. Ďalšími zastávkami ich turné boli Ružomberok, Žilina, Trenčín a Nové Zámky. Pražský Forum Karlín bol 5. marca miestom 28. ročníka odovzdávania výročných cien Anděl 2018 Českej hudobnej akadémie. Sošku Anděla získal aj Miro Žbirka v kategórii sólový interpret, ocenenie mu vyniesol Double Album.Hudobné ceny Radio_Head Awards 2018 získali 15. marca skupina Para za album Našou krajinou, cenu za skladbu roka si prevzal rapper Vec za singel Slovák, objavom roka bola bratislavská formácia Don't Trust Butterflies za EP Red Butterfly, debutom roka je album Leto s Monikou, čo je sólový debut Moniky Midriakovej.Andrej Šeban vydal nový trojalbum Triplet, skupina Korben Dallas album Bazén, Štefan Bugala sólový projekt Sagacita, Bystrík vydal album Na Kráľovej holi. Adam Ďurica a jeho hostia začali 25. marca v Žiline jarné koncertné turné. Skupina Slobodná Európa odštartovala 29. marca v Bratislave jarnú časť 30 rokov Tour 2019.Speváčka Lina Mayer predstavila 2. apríla v bratislavskom Design Factory debutový eponymný album. Do života ho uviedla skupina Fragile. Koncertom 7. apríla v Bratislave začal populárny český pesničkár Tomáš Klus slovenské turné k novému albumu SpOlu. Peter Lipa vydal nový album s názvom Dobré meno. Sériu troch koncertov začala 9. apríla v Pezinku česká speváčka Aneta Langerová. V rovnaký deň oslávil 60. narodeniny spevák a skladateľ Peter Nagy.Úspešný projekt hudobníka a skladateľa Michala Dvořáka Vivaldianno Reloaded sa 10. apríla vrátil do Bratislavy. Speváčka Dominika Mirgová vydala nový album Toto som ja. V 19. ročníku ankety osobností televíznej obrazovky OTO 2018 sa spevákom roka stal raper Kali, speváčkou Sima Martausová, kategóriu hudobné skupiny vyhrala skupina IMT Smile. V ich prípade to bolo už tretie ocenenie v rade. Cenu Esprit za najlepší džezový album vydaný v roku 2018 získal gitarista a skladateľ Andreas Varady s albumom The Quest. Cenu verejnosti si prebralo 30. apríla v Divadle Aréna zoskupenie Bratislava Hot Serenaders za album I Like That.V Národnom tenisovom centre koncertoval 18. mája legendárny taliansky spevák Toto Cutugno. Britská skupina Bastille v rámci turné Still Avoiding Tomorrow Tour vystúpila 28. mája v bratislavskej Refinery Gallery. Nový futbalový štadión na Tehelnom poli absolvoval 29. mája po futbale aj premiéru kultúrneho podujatia, bol ňou koncert legendárnej skupiny Elán.Textár, básnik a novinár Ľuboš Zeman oslávil 2. júna 70. narodeniny. Oslávil ich 6. júna galakoncertom Chlapčenský úsmev vo Veľkom koncertnom štúdiu slovenského rozhlasu. Česká skupina Kabát oslávila 30 rokov na hudobnej scéne, k výročiu pripravili koncertnú šnúru s názvom Kabát – 30 let – Po čertech velký turné, na ktorom odohrali šesť koncertov. Jeden z nich sa 5. júna ušiel aj Bratislave, prišlo 26-tisíc divákov.Prešovský Dobrý festival odštartoval festivalové hudobné leto, na 11. ročníku od 14. júna sa v areáli prírodného kúpaliska Delňa predstavili Adam Ďurica, skupiny Chinaski, domáci IMT Smile, Ofenbach či Razorlight. Aj tento rok pozmenila program prudká búrka počas záverečného tretieho dňa. Mladý slovenský klarinetista Martin Adámek sa stal laureátom Ceny Ľudovíta Rajtera, ktorú mu udelilo Hudobné centrum. Američanka Laura Pergolizzi, známa ako LP, koncertovala v Bratislave 27. júna. Bol to jej tretí koncert na Slovensku, 18. júna 2017 vystúpila na Dobrom festivale v Prešove a 7. júla 2018 na festivale Pohoda. Sir Tom Jones koncertoval 20. júna v Národnom tenisovom centre. Po troch rokoch sa na koncertné pódiá vrátila skupina Team, 22. júna začala v Prievidzi Habera & Team Tour 2019. Ďalšími zastávkami boli Nitra, Poprad, Martin a Košice. Rekreačný areál Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom bol od 28. júna miestom rockového festivalu Topfest, najväčšou hviezdou bol hneď prvý deň slávny americký gitarista Slash.Posledný júnový deň koncertoval na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu Sting, do Bratislavy prišiel v rámci turné My Songs.V rovnaký deň oslávil 70. narodeniny spisovateľ, textár, dramaturg, scenárista a moderátor Boris Filan.Vrbové pri Piešťanoch bolo 4. júla miestom ďalšieho ročníka festivalu Vrbovské Vetry.Na letisku v Trenčíne sa 11. júla začal 23. ročník festivalu Pohoda, ktorý otvoril Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Hviezdami festivalu boli Liam Gallagher, Charlotte Gainsbourg, The 1975, The Roots, Skepta, Michael Kiwanuka, The Plastic People of the Universe, z domácich potom Para, Peter Lipa či skupina Walter Schnitzelsson.Známy spevák, skladateľ a hudobník Ivan Tásler oslávil 16. júla 40. narodeniny. Letisko v Holíči bolo od 18. júla miestom Cibula Festu. Na 11. ročníku koncertovali Kryštof, Polemic, Inekafe, Peter Nagy, Dalibor Janda, Gladiátor, Mandrage či Bijouteriér.Prvý augustový deň začal v Snine sedemnásty festival Rock pod Kameňom. Predstavili sa fínska heavy metalová skupina Beastin In Black, Max Cavalera s kapelou Soulfly, Arkona, Alestorm, Van Canto, Dynazty, The Zoo, Motorband, Doga, Walda Gang či Horkýže Slíže. V rovnaký deň začala slovenské turné punkrocková skupina Davová Psychóza. Deň nato začal v Trenčianskych Bohuslaviciach 19. ročník festivalu Žákovic Open. Vystúpili Saténove ruky, Vidiek, Le Payaco, Billy Barman, Katka Knechtová a domáca kapela Hex.Známy orchester Cigánski diabli koncertoval 8. augusta na Bratislavskom hrade, v rámci neho predstavila aj skladby z nového albumu Kone. Na letisku v Piešťanoch začal festival Grape, v priebehu dvoch dní vystúpili The Kooks, The Vaccines, Rudimental či Max Cooper.Na festival v Červeníku prišla aj britská legenda Bay City Rollers. Prietrž mračien ukončila 10. augusta predčasne druhý festivalový deň, v šatni ostali legendárni Bay City Rollers, Arzén aj Bystrík. Slovenská hudobná verejnosť sa 19. augusta rozlúčila s Petrom Ďuďom Dudákom, spevákom a skladateľom skupiny Hex, ktorý zomrel 14. augusta po ťažkej chorobe vo veku 46 rokov.Pod názvom Lucie Bílá v Tatrách vystúpila na koncerte 18. augusta pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese dvadsaťnásobná česká zlatá slávica Lucie Bílá.V rekreačnom areáli na bratislavských Zlatých pieskoch začal 23. augusta festival Uprising. Prišli Third World, Dub Inc, Ms. Lauryn Hill či Nneka Egbuna. Skupina Horkýže Slíže usporiadala v Nitre 28. augusta ôsmy ročník festivalu Slížovica. Prišli britská kapela Skindred, Inekafe, Davová psychóza, Zoči Voči, Le Payaco, Heľenine oči, Ranná nevoľnosť aj česká Vypsaná fixa. Piešťanský autokemping Lodenica privítal 29. augusta fanúšikov country a folku. Počas troch dní vystúpili aj Čechomor, Banjo Band Ivana Mládka, Arzén, František Nedvěd, Gladiator, Žalman, Fleret, Kamelot, Plavci, Allan Mikušek, Bukasový masív, hosťom bola legendárna anglická glamrocková legenda T. Rex.Kultová česká undergroundová kapela The Plastic People of the Universe uviedla v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava 11. septembra koncert Co znamená vésti koně, ktorým otvorila 20. ročník festivalu Konvergencie. Legendárny Alice Cooper vystúpil 15. septembra v bratislavskej Incheba aréne. Boban Markovič Orkestar zo Srbska koncertoval 17. septembra vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Známy slovenský spevák a skladateľ Robo Grigorov oslávil 25. septembra 55. narodeniny. Boris Filan, jedna z popredných osobností slovenskej umeleckej scény, oslávil posledný júnový deň 70. narodeniny. Jubileum oslávil aj s priaznivcami a fanúšikmi jeho umeleckej tvorby 26. septembra na veľkom narodeninovom koncerte Boris Filan 70.Prvý októbrový deň zomrel vo veku 80 rokov Karel Gott, najväčšia osobnosť československej a českej hudobnej scény.Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) odovzdával 1. októbra ocenenia pre najúspešnejších autorov a interpretov slovenskej hudobnej scény za rok 2018. Získali ich speváčka Celeste Buckingham pre najúspešnejšieho mladého autora, za zvukový nosič raper Kali vďaka albumu Dovi, Dopo. Cenu pre textára najhranejších hudobných diel si prevzal textár Vlado Krausz, Ivan Tásler pre skladateľa najhranejších hudobných diel. Cenu za najhranejšiu skladbu si odniesla speváčka Emma Drobná za pieseň Words, honorárnu cenu získal Richard Müller.Koncertom v Nitre začal 2. októbra československý zlatý slávik koncertné turné Peter Nagy 60 CZ/SK Tour, oslávil na ňom 60. narodeniny. V rovnaký deň vydala skupina Fermata nový, v poradí trinásty štúdiový album s názvom Blumental blues. Prišla s ním po viac ako 14 rokoch. Česká kapela Chinaski v novej zostave vydala nový album s názvom 11. Predstavila ho na koncerte 5. októbra v bratislavskom klube MMC. Talianska hviezda Eros Ramazzotti v rámci európskeho turné Vita ce n'é koncertoval 5. októbra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Bolo to už jeho šieste vystúpenie na Slovensku.Skladateľ, spevák a hráč na klávesové nástroje Vašo Patejdl oslávil 10. októbra 65. narodeniny. Presne dva týždne po ňom, 24. októbra oslávil 65 aj spevák, skladateľ a basový gitarista skupiny Elán Jožo Ráž.Košická skupina Nocadeň vydala 12. októbra siedmy štúdiový album s názvom Auróra. Richard Müller uviedol do života knihu piesňových textov s názvom Richard Müller Texty. Stalo sa tak na koncerte Šansóny a iné piesne trojice Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup. V rámci Vanessa Mae Tour 2019 koncertovala táto pôvabná huslistka 19. októbra v Košiciach. Najvyšší čas je názov nového štúdiového albumu skupiny Elán. Jeho vydaním 20. októbra zaokrúhlila najúspešnejšia československá a slovenská skupina počet štúdioviek na pätnásť. Skupina Peter Bič Project vydala 22. októbra nový album Labyrint. V rovnaký deň prišla s novým albumom Hranica dažďa aj speváčka a skladateľka Katarína Koščová. Debutový album s názvom Kúzlo vydala aj speváčka Karmen Pál – Baláž. Speváčka Mista vydala nový štúdiový album Cesty života. Bratislavské jazzové dni si 25. októbra zapísali už 45. ročník. Počas troch dní vystúpili Corinne Bailey Rae, Judi Jackson, Jonah Nilsson, Paul Jarret, Connie Han, The Baylor Project či Salvador Sobral. Na koncerte All the Hits Live sa posledný októbrový večer predstavil na zimnom štadióne Enrique Iglesias.Matej Koreň vydal 5. novembra album Stigmy, ktorý je výsledkom spolupráce autorskej trojice Henrich Leško, Marek Maďarič a Matej Koreň. Ivan Tásler zložil titulnú pieseň pre film Príliš osobná známosť. Spoločnosť Mariána Vargu vydala 9. novembra CD Box Marián Varga Collected Works I. Pavol Habera a Team odohrali 9. a 10. novembra v Bratislave dva záverečné koncerty turné, sprevádzala ich skvelá divácka kulisa. Košická skupina 2 Voisis so skladbou Posledný krát sa 16. novembra stala víťazom 35. ročníka autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Marián Čekovský vydal 19. novembra sólový album Best On. Týždeň po ňom vydal druhý album Duje vitor spevák Štefan Štec so skupinou Fajta. Zaplnený zimný štadión privítal 20. novembra nemeckú kapelu Scorpions. Bol to ich už piate vystúpenie na Slovensku.Tomáš Klus predstavil na koncerte v Bratislave 1. decembra projekt Klusymfonie, ktorý nahral s Janáčkovou filharmóniou Ostrava. Swingový orchester Fats Jazz Band vydal vianočný album Swingin' Christmas. Čechomor koncertoval 4. decembra v Ateliéri Babylon. Koncertom roka možno nazvať koncert Miro Žbirka 40 rokov na scéne 5. decembra na zimnom štadióne. Šlo o tretí koncert po vystúpeniach v Londýne a Prahe. Meky prišiel aj s anglickými hudobníkmi, s ktorými nahrával v londýnskom štúdiu Abbey Road Double Album.Prvý album skupiny Prúdy Zvoňte zvonky vychádza v reedícii po 50 rokoch. Pavol Hammel a spol. ho predstavili na koncerte 10. decembra. V rovnaký deň vydalo prešovské AMC Trio nový album AMC Trio Plus. V reedícii vyšiel druhý album skupiny Fermata Pieseň z hôľ. Dva vianočné koncerty 18. a 21. decembra odohrala v Ateliéri Babylon skupina IMT Smile. Oba beznádejne vypredané mali skvelú atmosféru vďaka kapele aj jej fanúšikom. Pekná bodka za hudobným rokom 2019.