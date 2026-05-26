 24hod.sk    Zo zahraničia

26. mája 2026

Čile zasiahlo silné zemetrasenie, tovar v supermarketoch padal z regálov


Sever Čile zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,9. Úrady bezprostredne po otrasoch nehlásili obete ani vážne materiálne škody.



Sever Čile zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,9. Úrady bezprostredne po otrasoch nehlásili obete ani vážne materiálne škody.


Sever Čile v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 6,9. Informovala o tom Geologická služba Spojených štátov (USGS), podľa ktorej zatiaľ nie sú hlásené obete ani väčšie škody.

Epicentrum otrasov sa nachádzalo v púšti Atacama približne 31 kilometrov od mesta Calama v hĺbke okolo 100 kilometrov. Čilská Národná služba pre prevenciu a reakciu na katastrofy uviedla, že nehrozí cunami a úrady nezaznamenali zranených ani vážne škody.

Miestne médiá informovali, že zemetrasenie bolo citeľné v regiónoch Arica, Tarapacá, Antofagasta a Atacama. Televízia TVN zverejnila zábery, na ktorých padajú tovary z regálov supermarketov na zem.

Čile patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta. Obyvatelia sú na otrasy zvyknutí a zemetrasenia s magnitúdom pod 7,0 často nepovažujú za mimoriadne nebezpečné.

Na území krajiny sa stretávajú tri tektonické platne - Nazca, Juhoamerická a Antarktická platňa, čo spôsobuje častú seizmickú aktivitu.

V roku 1960 zasiahlo juhočilské mesto Valdivia zemetrasenie s magnitúdom 9,5, ktoré je považované za najsilnejšie zaznamenané v histórii. Katastrofa si vyžiadala približne 9 500 obetí.

Ďalšie silné zemetrasenie s magnitúdom 8,8 postihlo pobrežie stredného Čile v roku 2010. Následná vlna cunami a otrasy pripravili o život viac než 520 ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Čile zasiahlo silné zemetrasenie, tovar v supermarketoch padal z regálov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zemetrasenie v Čile
