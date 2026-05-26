 Utorok 26.5.2026
 Meniny má Dušan
26. mája 2026

Rokovania o mieri na Blízkom východe pokračujú, ale Američania bombardovali Irán


26.5.2026 (SITA.sk) - Americké sily zaútočili na raketové pozície a plavidlá pri južnom pobreží Iránu napriek pokračujúcim rokovaniam o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Nové útoky vyvolali ďalšie obavy o budúcnosť prímeria aj stabilitu dodávok ropy.


Americké ozbrojené sily v pondelok zaútočili na raketové pozície v južnom Iráne a na plavidlá, ktoré sa podľa Washingtonu pokúšali klásť míny. Informovalo o tom Centrálne velenie americkej armády (CENTCOM). Útoky prišli napriek pokračujúcim rokovaniam o ukončení vojny na Blízkom východe a vyvolali nové pochybnosti o budúcnosti krehkého prímeria.

K útokom došlo v čase, keď iránski vyjednávači pricestovali do katarskej Dauhy na ďalšie kolo rozhovorov o ukončení konfliktu. Súčasne izraelská armáda zintenzívnila operácie proti libanonskému hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom.

„Americké sily dnes vykonali obranné údery v južnom Iráne na ochranu našich vojakov pred hrozbami zo strany iránskych síl,“ uviedol hovorca CENTCOM Tim Hawkins. Armáda neposkytla podrobnosti o útokoch a iba uviedla, že cieľmi boli raketové odpaľovacie zariadenia a lode pokúšajúce sa „umiestniť míny“.

Viacero silných explózií


Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio napriek útokom vyhlásil, že dohoda s Iránom je naďalej dosiahnuteľná. Počas návštevy Indie povedal, že v Katare pokračujú rokovania o formuláciách pripravovaného dokumentu a na dosiahnutie pokroku bude potrebných ešte niekoľko dní.

Rubio zároveň zdôraznil, že Hormuzský prieliv „bude otvorený tak či onak“. Situáciu v oblasti označil za „nezákonnú, neudržateľnú a neprijateľnú pre svet“. Práve obmedzenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv po vypuknutí konfliktu výrazne narušilo globálne dodávky palív.

Iránska štátna televízia IRIB informovala, že v okolí prístavného mesta Bandar Abbás zaznelo niekoľko silných výbuchov. Miestne úrady podľa televízie situáciu preverovali, pričom v meste bol údajne zachovaný pokoj.

Netanjahu chce zničiť Hizballáh


Nové útoky ohrozili prímerie platné od 8. apríla, zatiaľ čo Spojené štáty a Irán pokračujú v rokovaniach o ukončení vojny. Ceny ropy po správach o útokoch kolísali, no zostali pod hranicou 100 dolárov za barel. Americká ropa West Texas Intermediate klesla o viac než päť percent, zatiaľ čo cena ropy Brent mierne vzrástla.

Napätie zvýšil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý prisľúbil „rozdrviť“ Hizballáh v Libanone. Irán pritom požaduje, aby sa prípadná mierová dohoda vzťahovala aj na boje v Libanone.

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že očakáva odovzdanie iránskeho obohateného uránu Spojeným štátom na zničenie alebo jeho likvidáciu priamo v Iráne za prítomnosti medzinárodných pozorovateľov. Zároveň vyhlásil, že súčasťou mierového riešenia by malo byť aj povinné pristúpenie viacerých štátov Blízkeho východu k takzvaným Abrahámovským dohodám o normalizácii vzťahov s Izraelom.

Analytici však upozorňujú, že krajiny Perzského zálivu pravdepodobne neprijmú Trumpove požiadavky. Viaceré štáty vrátane Saudskej Arábie a Kataru opakovane zdôraznili, že normalizácia vzťahov s Izraelom závisí od vytvorenia palestínskeho štátu.


Zdroj: SITA.sk - Rokovania o mieri na Blízkom východe pokračujú, ale Američania bombardovali Irán © SITA Všetky práva vyhradené.

