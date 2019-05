Čiliak sledoval výhru USA na tribúne: Fandili sme, ale nevyšlo to

Na archívnej snímke brankár Slovenska Marek Čiliak. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 19. mája (TASR) - Nádej slovenských hokejistov na prienik do štvrťfinále domáceho šampionátu sa rozplynula v nedeľu večer. Američania zvíťazili nad Nemeckom 3:1 a ako poslední z košickej vetvy si zaistili miestenku medzi najlepšou osmičkou na turnaji. Rozhodujúci duel si pozrelo priamo na tribúne Steel Arény aj trio domácich reprezentantov, po zápase im do reči príliš nebolo.Z trojice Michal Čajkovský, Marek Ďaloga a Marek Čiliak prehovoril s novinármi len brankár a ani on nebol príliš pri chuti analyzovať situáciu.povzdychol si.Slovákom zobrala postupové karty z rúk najmä prehra v kľúčovom zápase s Nemeckom, keď nezvládli záver a v posledných dvoch minútach dovolili súperovi otočiť stav z 1:2 na 3:2. Z troch predchádzajúcich duelov s favorizovanými USA (4:1), Fínskom (2:4) a Kanadou (5:6) vyťažili napriek dobrým výkonom len tri body. Po stretnutí s Nemcami sa už museli spoliehať na zaváhania svojich súperov v boji o štvrťfinále. Tie však neprichádzali a zverencom trénera Craiga Ramsayho zostávala pred nedeľňajším program už len jediná možnosť na postup. Američania nemohli vo svojich dvoch záverečných dueloch získať viac ako bod.pokračoval Čiliak.Nedeľňajší duel sa pritom vyvíjal celkom priaznivo pre domácich reprezentantov. Nemci sa ujali vedenia v 12. minúte, keď sa presadil Frederik Tiffels, krátko na to však vyrovnal James van Riemsdyk. Nemci odolávali favoritom až do 51. minúty, keď prišiel víťazný zásah Dylana Larkina a v 57. pridal v presilovke poistku Jack Eichel.uviedol Čiliak.Slovenskí reprezentanti sa tak ani šiesty rok za sebou neprebojovali medzi najlepšiu osmičku turnaja. Do nej prenikli naposledy na MS 2013 v Helsinkách. Domáci turnaj uzavrú utorňajším duelom s Dánskom. Čiliak verí, že napriek sklamaniu z nepostupu nebude problém sa na stretnutie namotivovať.dodal.