Nadal v ostro sledovanom finále v Ríme zdolal Djokoviča, svetovej jednotke uštedril kanára

Rekordná trofej Nadala

Zbytočné chyby neúspešného finalistu



Rím - dvojhra mužov- finále

Rafael Nadal (Šp.-2) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:0, 4:6, 6:1





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

RÍM 19. mája (WebNoviny.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal celkovým víťazom dvojhry na prestížnom turnaji ATP Masters 1000 Internazionali BNL d'Italia v talianskom Ríme (dotácia 5 207 405 eur, antuka).V atraktívnom nedeľňajšom finálovom súboji zdolal druhý nasadený Nadal turnajovú jednotku Srba Novaka Djokoviča 6:0, 4:6, 6:1. Šampión získa odmenu vo výške 958 055 eur a do rebríčka mu pribudne 1000 bodov. Zdolaného finalistu čaká prémia 484 950 eur a 600 bodov do renkingu ATP.Aktuálne druhý muž singlového poradia Nadal si vybojoval rekordnú 34. trofej z turnaja kategórie ATP Masters 1000. Len o jeden triumf menej má na svojom konte jeho nedeľňajší finálový súper Novak Djokovič. Čoskoro 33-ročnému Nadalovi (6. júna, pozn.) vyšla odplata za prehru z finále tohtoročného Australian Open, v ktorom uspel Djokovič bez straty setu.Rodák zo srbskej metropoly Belehrad Djokovič si nedal predčasný darček k blížiacim sa 32. narodeninám, ktoré bude oslavovať v stredu 22. mája. Na rímskej antuke sa Španiel tešil z rekordného deviateho celkového víťazstva, v talianskom hlavnom meste je druhý najúspešnejší Djokovič so štyrmi titulmi.Nadal mal úspešnejší vstup do stretnutia, keď využil v úvodnom geme zápasu druhý ponúknutý brejkbal a ujal sa vedenia 1:0. Španiel čistou hrou pri svojom servise brejk potvrdil a zvýšil na 2:0. Djokovič sa naďalej nevedel dostať do tempa. Robil množstvo zbytočných chýb a aj v treťom geme znovu stratil svoj servis. Nadal bol aj v ďalšom priebehu agresívnejším z dvojice, nedovoľoval Novakovi hrať jeho hru a aj nasledujúce dve hry získal vo svoj prospech. Za stavu 5:0 vo svoj prospech išiel Španiel podávať na víťazstvo v prvom dejstve. Premenil hneď prvý setbal a uštedril tak svojmu súperovi nepopulárneho "kanára". Ešte nikdy predtým sa v ich vzájomných dueloch neskončil žiadny set výsledkom 6:0.Úvodnú hru druhého setu získal vo svoj prospech Djokovič a tešil sa zo zisku prvého gemu v celom stretnutí. Srb zlepšil svoj herný prejav a pri svojom podaní začal predvádzať oveľa lepší výkon ako v prvom sete. Vo štvrtom geme sa Djokovič dostal pri súperovom podaní k prvému brejkbalu, Nadal však v správny moment opäť zabral a vyrovnal na 2:2. Sebavedomie srbskému tenistovi aj naďalej stúpalo a po čistej hre sa ujal vedenia 3:2. Siedmy tzv. "Tildenov" gem ponúkol divákom veľkú drámu. Nadal viedol už 40:0, Djokovič však šnúrou piatich víťazných fiftínov za sebou odvrátil hrozbu ďalšej straty podania. Za stavu 5:4 vo svoj prospech prelomil Srb prvýkrát v zápase súperov servis a vyrovnal stav setov na 1:1.Niekoľko zbytočných chýb bolo príčinou neúspešného Djokovičovho vstupu do rozhodujúceho setu. Hneď v úvodnom geme stratil svoj servis a Nadal následne po potvrdení brejku viedol 2:0. Aj v treťom geme sa Španiel dostal k brejkbalu, nepremenil ho a dovolil súperovi znížiť na 1:2. V týchto momentoch mal opätovne navrch Nadal, predvádzal presnejšie údery a dokázal zvýšiť svoj náskok na 4:1. Za stavu 5:1 premenil španielsky tenista na príjme prvý mečbal a tešil sa z celkového triumfu.