Čiliak zo Slovana do Brna, Lamper s Lunterom posilnia Banskú Bystricu

Na archívnej snímke slovenský brankár Marek Čiliak. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Marek Čiliak prestúpi zo Slovana Bratislava do českej Komety Brno. "Belasí" to potvrdili na svojom oficiálnom webe s tým, že k uzavretiu transferu chýba iba administratívne potvrdenie zo strany KHL.Čiliak sa vráti do známeho prostredia, Brnu v uplynulých dvoch sezónach pomohol k majstrovskému titulu.Slovan opustil aj útočník Patrik Lamper, ktorý bude pokračovať v Tipsport Lige v drese Banskej Bystrice, po štvrtkovom zápase s HK Soči za ním pôjde aj Mário Lunter.