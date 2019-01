Newcastle získal na hosťovanie obrancu AS Monaco Barrecu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Newcastle 31. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Newcastle United získal na hosťovanie do konca tejto sezóny talianskeho obrancu AS Monaco Antonia Barrecu. Súčasťou dohody je opcia na trvalý prestup.povedal 23-ročný ľavý obranca podľa BBC. V novom tíme sa stretne so slovenským reprezentačným brankárom Martinom Dúbravkom.