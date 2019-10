Čilský prezident oznámil zrušenie výnimočného stavu,protesty pokračujú

Na snímke protivládny demonštrant kričí pred horiacou barikádou v čílskom Santiagu 22. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Santiago 28. októbra (TASR) - Čilský prezident Sebastián Piňera v nedeľu oznámil, že výnimočný stav, ktorý v juhoamerickej krajine viac než týždeň v čase masových protestov, bude zrušený o polnoci miestneho času. Demonštrácie však napriek tomu pokračovali, informovala agentúra AFP.Rozhodnutie o odvolaní výnimočného stavu, v rámci ktorého nasadili do ulíc 20.000 vojakov a policajtov, prichádza len dva dni po tom, ako sa v Čile do ulíc vydalo demonštrovať viac ako milión ľudí, požadujúcich ekonomické a politické zmeny. V sobotu už v krajine zrušili rovnako kritizované zákazy vychádzania.Úrady tieto opatrenia vyhlásili minulý víkend po tom, ako Čile otriasli najhoršie občianske nepokoje za celé desaťročia. Pôvodne študentský protest proti zvýšeniu cien cestovných lístkov v metre sa rýchlo vymkol spod kontroly a demonštrácie prerástli do násilia, ktoré si vyžiadalo najmenej 19 obetí.Protestujúci počas výtržností poškodili viacero staníc metra, podpálili niekoľko autobusov a porozbíjali svetelnú signalizáciu na cestách. Okrem toho dav vyplienil a vypálil aj viacero nákupných stredísk.Piňera síce o deň nato v sobotu oznámil zastavenie plánovaného zvýšenia cien cestových lístkov, avšak protestujúci sa naďalej búria proti nerovnosti, nízkym platom, slabým dôchodkom, nedostatku možností na vzdelávanie či proti korupcii.V sobotu Piňera v prejave k občanom oznámil reorganizáciu vlády. Podľa vlastných slov požiadal všetkých ministrov o odstúpenie, aby mohol vytvoriť nový kabinet "a boli sme schopní reagovať na nové požiadavky".Piňera už skôr povedal, že "si vypočul posolstvo" z piatkovej demonštrácie, ktorá bola doposiaľ zrejme najväčšou v dejinách krajiny.