V argentínskych prezidentských voľbách zvíťazil Alberto Fernández

Alberto Fernández, prezident Argentíny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires 28. októbra (TASR) - V prezidentských voľbách v Argentíne zvíťazil v nedeľu už v prvom kole favorizovaný stredoľavý kandidát Alberto Fernández. Vyplýva to z oficiálnych čiastkových výsledkov, informovala agentúra AFP.Fernández (60) viedol po sčítaní 75 percent odovzdaných hlasov so ziskom 47,36 percenta, čím by prekonal hranicu priameho víťazstva, pričom jeho stredopravý súper, súčasný prezident Mauricio Macri zaostával s 41,22 percenta hlasov.Na priame víťazstvo potrebuje 60-ročný Fernández získať v prvom kole volieb najmenej 45 percent hlasov, alebo prípadne len 40 percent, ak bude mať pred druhým najúspešnejším kandidátom náskok najmenej desať percentuálnych bodov. V opačnom prípade by sa druhé kolo prezidentských volieb konalo 24. novembra.Tisíce nadšených stúpencov Fernándeza už oslavovalo pred ústredím jeho strany v metropole Buenos Aires.povedal novinárom sám Fernández, ktorého kandidátkou na viceprezidentku je bývalá hlava štátu Cristina Kirchnerová. Pre túto populistku a polarizujúcu političku, ktorá čelí procesu v jednom z prípadov obvinení z korupcie počas pôsobenia v úrade, by bolo víťazstvo ohromujúcim návratom, konštatuje AFP. Kirchnerová vystriedala v prezidentskom úrade v roku 2007 svojho manžela Néstora Kirchnera a vládla do roku 2015.Macri (60), ktorého popularita sa prudko znížila v uplynulom roku, keď juhoamerická krajina bojovala s hospodárskym poklesom a nepokojnými trhmi, vyhlásil, že terajšie voľby boli rozhodovaním o protichodnýchMacri vyzval na veľkú účasť, čo analytici vnímali ako jeho najväčšiu nádej na dobehnutie náskoku Fernándeza z prieskumov a vynútenie si druhého kola.Účasť na nedeľňajších všeobecných voľbách v Argentíne dosiahla podľa ministerstva vnútra viac než 80 percent po kampani, v ktorej dominovala ekonomická kríza postihujúca druhé najväčšie hospodárstvo Latinskej Ameriky.Argentínski voliči si v nedeľu volili aj polovicu Poslaneckej snemovne a tretinu Senátu, guvernéra provincie Buenos Aires a starostu hlavného mesta.