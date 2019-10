Čilský prezident Sebastián Piňera oznámil reorganizáciu vlády

Na archívnej snímke Sebastian Pinera. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Santiago 26. októbra (TASR) - Čilský prezident Sebastián Piňera v sobotu oznámil reorganizáciu vlády. Stalo sa tak deň potom, čo sa vydalo do ulíc demonštrovať viac ako milión ľudí, informovala agentúra AFP.uviedol Piňera v prejave k národu. Dodal, že výnimočný stav by mohol byť zrušený v nedeľu, ak to "okolnosti dovolia".Piňera, ktorého administratíva už týždeň čelí masovým protestom, už skôr povedal, že "si vypočul posolstvo" z piatkovej demonštrácie, ktorá bola doposiaľ zrejme najväčšou v dejinách krajiny.Po tom, ako sa na pokojnej demonštrácii v hlavnom meste Santiago zúčastnilo takmer milión ľudí, prezident na Twitteri napísal:povedal prezident. Ako poznamenala agentúra DPA, konkrétne opatrenia však neuviedol.Protesty sa v piatok konali aj v ďalších mestách vrátane miest Valparaíso, Punta Arenas a Viňa del Mar.Násilné protesty, ktoré si doteraz vyžiadali už 19 obetí, pôvodne vypukli pred týždňom v piatok proti prudkému zvýšeniu cien cestovných lístkov v metre, pričom demonštranti poškodili viacero jeho staníc, podpálili niekoľko autobusov a porozbíjali svetelnú signalizáciu na cestách. Okrem toho dav vyplienil a vypálil aj viacero nákupných stredísk.Prezident Sebastián Piňera síce o deň nato v sobotu oznámil zastavenie plánovaného zvýšenia cien cestových lístkov, avšak protestujúci sa naďalej búria proti nerovnosti, nízkym platom, slabým dôchodkom, nedostatku možností na vzdelávanie či proti korupcii.