Hlina: KDH bude vo voľbách kandidovať ako samostatná strana

Na snímke predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina, archívna snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Mimoparlamentná strana KDH pôjde do volieb sama. Povedal to predseda strany Alojz Hlina na tlačovej konferencii po rokovaní Rady KDH. Tvrdí, že Slovensko potrebuje konzervatívnu stranu a verí, že KDH uspeje v parlamentných voľbách v roku 2020.Návrhom Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý v piatok (25. 10.) vyzval Hlinu k spolupráci a ponúkol mu polovicu miest na kandidátke, sa strana na rokovaní nezaoberala.uviedol Hlina. Poznamenal, že voľby v roku 2020 budú ťažkým zápasom.Na rade pripravilo KDH svoj program do volieb, ktorý sa nazýva Reštart a nádej pre Slovensko. Ako povedala Caroline Líšková z KDH jednotlivé programové tézy sú zamerané pre jednotlivé cieľové skupiny.povedala Líšková.KDH chce napríklad presadiť 100 eur mesačne pre každé dieťa pracujúcich rodičov, tehotenský príplatok a chce sa zamerať aj na dobrú výchovu detí.vysvetlila Líšková.Hlina pripomenul, že strana funguje na Slovensku už 30 rokov a chce aj naďalej plniť úlohu, ktorú v demokratickej spoločnosti má, a to byť konzervatívnou zložkou.Kandidátnu listinu schváli KDH na zasadnutí 17. novembra.