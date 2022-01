Čím je výnimočný plechový šindeľ?

Vyrobený s úctou k tradíciám

Strecha, ktorá čerpá z pôvodnej ľudovej architektúry

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Plechové krytiny sú neuveriteľne rozmanité a na streche pôsobia veľmi elegantne a pútavo. Klasické plechové škridlové krytiny, industriálne trapézové plechy, veľmi moderný falcovaný plech alebo plechy podobné šindľom – každý z nich je niečím zaujímavý a výnimočný. No v poslednom čase sa na piedestál plechových krytín dostáva produkt, ktorý dokonale imituje tradičný drevený šindeľ.V rázovitých slovenských obciach sa ešte aj dnes môžeme stretnúť s množstvom stavieb, ktorých strechy sú pokryté tradičným dreveným šindľom.Strechy z drevených šindľov si preto vyžadovali a stále vyžadujú neustálu pozornosť. Avšak ich čaru sa vyrovná len máloktorá strešná krytina. Až doteraz. Blachotrapez stvorili produkt, ktorého autentický vzhľad je na nerozoznanie od pôvodných drevených šindľov na strechu, avšak po stránke údržby či životnosti dávno predčil svoj originál.A bol to práve drevený šindeľ, ktorého originálny vzor sa stal východiskovým pri návrhu tejto jedinečnej plechovej krytiny. Svojou štruktúrou, tvarom a charakterom sa nijako neodlišuje od toho pôvodného, no jeho pevnosť a odolnosť sú vďaka plechom najvyššej kvality neporovnateľné., si tak postupne nachádza svoje miesto aj na stavbách, ktoré sú na míle vzdialené od tých tradičných. A napriek tomu im dominuje.Sú veci, ktorým ani zub času neuberá nič z pôvabu a zaujímavosti. O šindľových strechách to platí dvojnásobne. Tie originálne z drevených šindľov už nachádzame čoraz zriedkavejšie, no myšlienka tejto strešnej krytiny v nás ani po desiatkach rokov neprestala rezonovať. Možno práve preto sa jej pevná oceľová imitácia stretla s takým úspechom. Plechový šindeľ na strechu , ktorej životnosť je porovnateľná so životnosťou škridlovej strechy. Jeho výnimočnosť je však práve v jeho dekoratívnej hodnote. Tradičný ľudový štýl nemá problém zapadnúť ani do prostredia modernej architektúry a prináša takSnom každého je zanechať po sebe v živote stopu či nejaký odkaz. Našou unikátnou stránkou však nemusia byť len vlastné zásady či myšlienky. To, čo zanecháme budúcim generáciám, môžu byť tiež nové a inovatívne prvky architektúry, ktoré sa zapíšu do histórie rovnako silno a trvalo, ako prvky minulých generácií.so svojím tradičným vzhľadom a vylepšenými kvalitatívnymi vlastnosťami, nízkou hmotnosťou a dlhou životnosťou je v tomto smere tým najlepším adeptom.Informačný servis