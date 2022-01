Kollár chce zvolať okrúhly stôl k referendu o predčasných voľbách, plánuje ho na koniec januára

Zmena by platila až od roku 2024

Poslancom nemôžu zobrať ústavné právo

Hlas-SD urobí pre voľby všetko

Matovič k okrúhlemu stolu nesadne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Okrúhly stôl lídrov parlamentných strán k referendu o skrátení volebného obdobia zvolá predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) v posledný januárový týždeň pred riadnou februárovou schôdzou parlamentu.Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa šéfa parlamentu Michaela Jurcová. Podľa nej ide o týždeň, keď sú plánované výbory a v Bratislave sú poslanci. Kollár zatiaľ podľa jeho hovorkyne pozvánky neposielal a nemá teda ani spätnú odpoveď.Kollár v rozhovore pre agentúru SITA ešte 17. decembra povedal, že zmena ústavy, aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie, by už neplatila na to aktuálne.„Až od roku 2024 by tak mohol platiť zákon, ktorý by hovoril, že sa dá skrátiť volebné obdobie vlády,“ odpovedal Kollár na otázku, či vydrží vládna štvorkoalícia do konca volebného obdobia.Vysvetlil, že ak už by niekto kandidoval, stal sa poslancom a zložil poslanecký sľub, tak by zároveň vedel, že jeho volebné obdobie sa môže skrátiť. Teraz sú však poslanci volení na štyri roky a „majú ústavné právo byť poslancami celé štyri roky“.Nemôže sa niekto podľa šéfa parlamentu len tak rozhodnúť zvoleným poslancom toto ústavné právo zobrať. Na otázku, či v tomto volebnom období už nebude možné referendom skrátiť volebné obdobie vlády, odpovedal „presne tak“. „My vieme upraviť ten zákon tak, aby to bolo možné do budúcnosti,“ zdôraznil.O zmenu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie, sa bude Kollár snažiť. „Na poslednej koaličnej rade som tento návrh predniesol, no zatiaľ som nenašiel podporu,“ povedal Kollár v decembri agentúre SITA.Avizoval vtedy, že zvolá okrúhly stôl šéfov parlamentných strán. „Budeme to musieť riešiť, lebo chcem, aby tu takáto možnosť bola,“ uviedol.Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) tvrdí, že urobí všetko pre to, aby sa na Slovensku konali predčasné parlamentné voľby. Na tlačovej konferencii to v pondelok 10. januára povedal líder strany Peter Pellegrini.Ak sa to podľa jeho slov nepodarí formou zmeny Ústavy SR, tak strana spustí ďalšiu petičnú akciu za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia vlády.V nedeľu 9. januára líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič v televízii TA3 v relácii V politike povedal, že na stretnutie za okrúhlym stolom k referendu nepôjde.„Vyjednávať s mafiou, hľadať cestičky k tomu, aby sa čím skôr vrátila k moci, aby sa náhodou nejaký teplý zadoček nedostal do väzenia a nemal tam problémy, tak určite nie,“ vyhlásil Matovič.