Čím viac zabúdate, tým viac inteligentný ste. Nový výskum prišiel s prekvapivými výsledkami

Pozor, vedci tvrdia, že práve krátkodobá pamäť upozorňuje na našu vysokú inteligenciu. Nie je medzi nami nikto, kto by to nepoznal. Stane sa aj niekoľkokrát týždenne, keď niečo hľadáme. Veta, ktorú každý dobre pozná: „Kam som to, sakra, položil/a?“

Či už hľadáte peňaženku, doklady, kľúče od domu, od auta alebo dokonca samotné auto. Väčšinu domácich vecí robíme už tak nejako automaticky, vypneme domáce spotrebiče, zhasneme, zamkneme dvere a odchádzame. V tom momente po odchode je možné, že kľúče nejako chýbajú. Pri každodenných činnostiach, vzhľadom na ich rutinu, sa nám v hlave odohrávajú úplne iné myšlienky. Potom, keď si človek uvedomí, že z domu odišiel, začne kľúče hľadať, či ich vôbec má.

Na univerzite v Toronte na túto tému začali s výskumami. Vedci Paul Frankland a Blake Richards tvrdia, že zabúdanie je známka inteligencie. Chytrí ľudia vraj totiž myslia na dôležitejšie veci, než je ukladanie vecí. Čím viac budeme zabúdať na bežné veci, tým budeme inteligentnejší? Tu je postup, ako sa niečomu vyvarovať.

Postup ako na to