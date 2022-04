Vojna na Ukrajine má nečakanú obeť - britské jedlo fish and chips - vyprážanej ryby s hranolkami

Prekonali búrku, ktorú vyvolal brexit aj pandémiu ochorenia COVID-19. Teraz však tisíckam britských predajcov obľúbenej pochúťky fish and chips - vyprážanej ryby s hranolkami, hrozí, že ich potopí vojna na Ukrajine.





V podniku Captain's, v prímorskom letovisku Brighton, sa jeho majiteľka Pam Sandhuová zvyčajne nestačila obracať. Teraz sú však veľké chladničky prázdne.V bežných časoch totiž Rusko dodávalo 30 až 40 % rýb na výrobu obľúbenej pochúťky, väčšinou tresky, povedal Andrew Crook, prezident organizácie National Federation of Fish Friers (NFFF), združenia producentov smažených rýb.A zároveň, Ukrajina je najväčším svetovým vývozcom rastlinného oleja, ktorý sa používa na vyprážanie toho, čo NFFF nazýva "nespochybniteľný národný pokrm Veľkej Británie“."Pre vojnu na Ukrajine nie sú k dispozícii žiadne ryby alebo len veľmi malé množstvo," potvrdila Sandhuová. "Cena sa však oproti tomu, čo sme platili minulý rok, zdvojnásobila.""Rastlinný olej sa tiež stal ťažko dostupný," dodala.Aby toho nebolo málo, Británia medzitým zaviedla v polovici marca clo vo výške 35 % na dovoz bielych rýb z Ruska. A ďalší problém predstavujú rastúce ceny energií.Pani Sandhuová pôsobí v tomto "biznise" 30 rokov a často pracovala sedem dní v týždni. Teraz sa obáva, či vôbec zoženie dostatok rýb, aby prežila. Posťažovala sa, že ešte nikdy nezažila toľko problémov s dodávkami a nepociťovala taký tlak na náklady.Ryby a hranolky sa prvýkrát podávali ako samostatné jedlo v 60. rokoch 19. storočia. Dlho boli pokrmom robotníckej triedy, ktorého obľuba však rástla, až sa stal "národnou tradíciou".

"Vždy sme boli vnímaní ako lacné jedlo, takže naše marže boli vždy dosť nízke a pracujeme na objeme," povedal Crook z NFFF. "Bohužiaľ, teraz s vysokou infláciou je veľmi ťažké ochrániť svoje marže, v skutočnosti sú vymazané."



Dodávky rýb komplikuje aj fakt, že niektoré britské rybárske lode zostávajú v prístavoch pre vysoké náklady na palivo.



"Jednoducho sa im neoplatí vyplávať, takže to predstavuje ďalší tlak na prísun rýb," povedal Crook.



A je tu tiež daň z pridanej hodnoty, ktorá sa vracia na úroveň 20 % po tom, ako bola počas pandémie znížená na 12,5 %.



Všetky tieto faktory by mohli zlikvidovať až 3000 z 10.000 prevádzok, ktoré ponúkali ryby s hranolkami, upozornil Crook.



"Pravdepodobne sa to stane v najbližších šiestich mesiacoch," dodal.