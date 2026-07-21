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21. júla 2026
Čína a Rusko uskutočnili spoločné ostré streľby vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska
Hlavný tajomník japonskej vlády Minoru Kihara vyhlásil, že Tokio vníma tento krok ako súčasť snahy oboch armád posilňovať vzájomnú spoluprácu. Čínske a ruské námorné sily uskutočnili ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Hlavný tajomník japonskej vlády Minoru Kihara vyhlásil, že Tokio vníma tento krok ako súčasť snahy oboch armád posilňovať vzájomnú spoluprácu.
Čínske a ruské námorné sily uskutočnili spoločné cvičenie s ostrou streľbou z guľometov vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska. Tokio v utorok uviedlo, že ide o ďalší prejav prehlbujúcej sa vojenskej spolupráce medzi Pekingom a Moskvou.
Podľa japonského ministerstva obrany ide o prvý prípad, keď zaznamenalo a zverejnilo informáciu o cvičení čínskeho námorníctva s ostrou streľbou vo výlučnej ekonomickej zóne krajiny. Hlavný tajomník japonskej vlády Minoru Kihara vyhlásil, že Tokio vníma tento krok ako súčasť snahy oboch armád posilňovať vzájomnú spoluprácu.
Cvičenie sa uskutočnilo v nedeľu približne 180 kilometrov juhozápadne od ostrova Okinotori, najjužnejšieho územia Japonska. Podľa japonských úradov sa na ňom zúčastnil čínsky raketový torpédoborec triedy Lu-jang III spolu s ruskou vojnovou loďou. Flotilu tvorili tri čínske plavidlá a jedna ruská fregata, ktoré boli spozorované približne 330 kilometrov juhozápadne od ostrova.
Japonsko prostredníctvom diplomatických kanálov upozornilo Peking, že cvičenie mohlo ohroziť plavbu lodí nachádzajúcich sa v oblasti. V reakcii na situáciu Tokio nasadilo letecké aj námorné sily na monitorovanie diania.
Kihara uviedol, že Japonsko bude naďalej s obavami sledovať aktivity čínskych a ruských plavidiel vo vodách v okolí krajiny. Spoločné bombardovacie lety čínskeho a ruského letectva sa uskutočnili aj minulý mesiac a ich námorníctva absolvovali spoločné cvičenie aj počas tohto mesiaca.
Vzťahy medzi Japonskom a Čínou sa zhoršili po novembrových vyjadreniach japonskej premiérky Sanae Takaičiovej o Taiwane. Napätie zvyšujú aj opakované incidenty pri sporných ostrovoch Senkaku, ktoré Čína označuje ako Tiao-jü a na ktoré si robia nárok obe krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Čína a Rusko uskutočnili spoločné ostré streľby vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínske a ruské námorné sily uskutočnili spoločné cvičenie s ostrou streľbou z guľometov vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska. Tokio v utorok uviedlo, že ide o ďalší prejav prehlbujúcej sa vojenskej spolupráce medzi Pekingom a Moskvou.
Podľa japonského ministerstva obrany ide o prvý prípad, keď zaznamenalo a zverejnilo informáciu o cvičení čínskeho námorníctva s ostrou streľbou vo výlučnej ekonomickej zóne krajiny. Hlavný tajomník japonskej vlády Minoru Kihara vyhlásil, že Tokio vníma tento krok ako súčasť snahy oboch armád posilňovať vzájomnú spoluprácu.
Cvičenie sa uskutočnilo v nedeľu približne 180 kilometrov juhozápadne od ostrova Okinotori, najjužnejšieho územia Japonska. Podľa japonských úradov sa na ňom zúčastnil čínsky raketový torpédoborec triedy Lu-jang III spolu s ruskou vojnovou loďou. Flotilu tvorili tri čínske plavidlá a jedna ruská fregata, ktoré boli spozorované približne 330 kilometrov juhozápadne od ostrova.
Japonsko prostredníctvom diplomatických kanálov upozornilo Peking, že cvičenie mohlo ohroziť plavbu lodí nachádzajúcich sa v oblasti. V reakcii na situáciu Tokio nasadilo letecké aj námorné sily na monitorovanie diania.
Kihara uviedol, že Japonsko bude naďalej s obavami sledovať aktivity čínskych a ruských plavidiel vo vodách v okolí krajiny. Spoločné bombardovacie lety čínskeho a ruského letectva sa uskutočnili aj minulý mesiac a ich námorníctva absolvovali spoločné cvičenie aj počas tohto mesiaca.
Vzťahy medzi Japonskom a Čínou sa zhoršili po novembrových vyjadreniach japonskej premiérky Sanae Takaičiovej o Taiwane. Napätie zvyšujú aj opakované incidenty pri sporných ostrovoch Senkaku, ktoré Čína označuje ako Tiao-jü a na ktoré si robia nárok obe krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Čína a Rusko uskutočnili spoločné ostré streľby vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska © SITA Všetky práva vyhradené.
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