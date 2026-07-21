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21. júla 2026

Čína a Rusko uskutočnili spoločné ostré streľby vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska


Tagy: čínske zasahovanie čínsko-ruské vzťahy japonské územie Vojenské cvičenie

Hlavný tajomník japonskej vlády Minoru Kihara vyhlásil, že Tokio vníma tento krok ako súčasť snahy oboch armád posilňovať vzájomnú spoluprácu. Čínske a ruské námorné sily uskutočnili ...



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gettyimages 2233970923 676x451 21.7.2026 (SITA.sk) - Hlavný tajomník japonskej vlády Minoru Kihara vyhlásil, že Tokio vníma tento krok ako súčasť snahy oboch armád posilňovať vzájomnú spoluprácu.


Čínske a ruské námorné sily uskutočnili spoločné cvičenie s ostrou streľbou z guľometov vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska. Tokio v utorok uviedlo, že ide o ďalší prejav prehlbujúcej sa vojenskej spolupráce medzi Pekingom a Moskvou.

Podľa japonského ministerstva obrany ide o prvý prípad, keď zaznamenalo a zverejnilo informáciu o cvičení čínskeho námorníctva s ostrou streľbou vo výlučnej ekonomickej zóne krajiny. Hlavný tajomník japonskej vlády Minoru Kihara vyhlásil, že Tokio vníma tento krok ako súčasť snahy oboch armád posilňovať vzájomnú spoluprácu.

Cvičenie sa uskutočnilo v nedeľu približne 180 kilometrov juhozápadne od ostrova Okinotori, najjužnejšieho územia Japonska. Podľa japonských úradov sa na ňom zúčastnil čínsky raketový torpédoborec triedy Lu-jang III spolu s ruskou vojnovou loďou. Flotilu tvorili tri čínske plavidlá a jedna ruská fregata, ktoré boli spozorované približne 330 kilometrov juhozápadne od ostrova.

Japonsko prostredníctvom diplomatických kanálov upozornilo Peking, že cvičenie mohlo ohroziť plavbu lodí nachádzajúcich sa v oblasti. V reakcii na situáciu Tokio nasadilo letecké aj námorné sily na monitorovanie diania.

Kihara uviedol, že Japonsko bude naďalej s obavami sledovať aktivity čínskych a ruských plavidiel vo vodách v okolí krajiny. Spoločné bombardovacie lety čínskeho a ruského letectva sa uskutočnili aj minulý mesiac a ich námorníctva absolvovali spoločné cvičenie aj počas tohto mesiaca.

Vzťahy medzi Japonskom a Čínou sa zhoršili po novembrových vyjadreniach japonskej premiérky Sanae Takaičiovej o Taiwane. Napätie zvyšujú aj opakované incidenty pri sporných ostrovoch Senkaku, ktoré Čína označuje ako Tiao-jü a na ktoré si robia nárok obe krajiny.


Zdroj: SITA.sk - Čína a Rusko uskutočnili spoločné ostré streľby vo výlučnej ekonomickej zóne Japonska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínske zasahovanie čínsko-ruské vzťahy japonské územie Vojenské cvičenie
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