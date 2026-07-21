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21. júla 2026

Žilinka: Žiadosť osôb rovnakého pohlavia o zápis ich homosexuálneho „manželstva“ do matriky nevybavilo ministerstvo vnútra v zákonnej lehote


Tagy: Generálny prokurátor SR Homosexuálne manželstvá

Ako je známe, poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo žiada o slovenské uznanie homosexuálneho manželstva, ktoré nedávno uzavrel v Rakúsku. Generálny prokurátor



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21.7.2026 (SITA.sk) - Ako je známe, poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo žiada o slovenské uznanie homosexuálneho manželstva, ktoré nedávno uzavrel v Rakúsku.

Žilinka: Žiadosť osôb rovnakého pohlavia o zápis ich homosexuálneho „manželstva“ do matriky nevybavilo ministerstvo vnútra v zákonnej lehote


Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozorňuje na nečinnosť Ministerstva vnútra SR vo veci žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis ich homosexuálneho „manželstva“.

„Dnes som podal Ministerstvu vnútra SR dve upozornenia prokurátora na nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré Ministerstvo vnútra SR nevybavilo v zákonnej lehote,“ informoval Žilinka na sociálnej sieti.

Podľa slov generálneho prokurátora ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení – vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.

Nový prípad pre matriku


Ako je známe, poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo žiada o slovenské uznanie homosexuálneho manželstva, ktoré nedávno uzavrel v Rakúsku. Odvoláva sa pritom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z novembra 2025 o uznávaní homosexuálnych manželstiev medzi členskými štátmi EÚ.

„Sme manželia. A v týchto doskách na to máme papier. Podpísaný matrikárom, svedkyňami za prítomnosti miestnej poslankyne a dokonca aj hosťujúceho evanjelického farára. Teraz nás čaká slovenská realita uznania nášho zväzku. Ako isto viete, Súdny dvor EÚ v novembri 2025 rozhodol, že členské štáty sú povinné uznávať manželstvo párov rovnakého pohlavia,“ napísal Sabo v máji na sociálnej sieti.

Ako ďalej vysvetlil, na Slovensku má byť osobitná matrika pod Ministerstvom vnútra, ktorá musí pár rovnakého pohlavia zapísať ako manželský pár.

„Slovenské matriky však dodnes ani po polroku nemajú žiadne metodické usmernenie, ako postupovať. Preto sme na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadali Ministerstvo vnútra SR o usmernenie, ako si môžeme uplatniť naše právo. Teraz v zákonnej lehote čakáme na odpoveď,“ informoval toho času Sabo.

Zároveň žiadosť o uznanie „manželstva“ požiadal aj Metod Špaček, ktorý v minulosti pôsobil ako vedúci Kancelárie prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ivan Novotný, ktorý je expertom strany SaS na zahraničnú politiku.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka: Žiadosť osôb rovnakého pohlavia o zápis ich homosexuálneho „manželstva“ do matriky nevybavilo ministerstvo vnútra v zákonnej lehote © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Homosexuálne manželstvá
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