Čína a USA budú začiatkom októbra pokračovať v obchodných rokovaniach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 4. septembra (TASR) - Čína a USA budú pokračovať v obchodných rokovaniach.Čína a USA sa dohodli, že začiatkom októbra sa vo Washingtone bude konať ďalšie kolo rokovaní na vysokej úrovni, uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu. To by mohlo mierne utlmiť rastúce obavy, že eskalujúca obchodná vojna medzi oboma najväčšími ekonomikami by mohla spustiť globálnu recesiu.K ohláseniu nového kola rokovaní prišlo po tom, čo čínsky vicepremiér Liou Che telefonoval s obchodným splnomocnencom USA Robertom Lighthizerom a americkým ministrom financií Stevenom Mnuchinom, ako uviedlo čínske ministerstvo obchodu na svojej internetovej stránke. Na telefonickom rozhovore sa zúčastnil aj guvernér čínskej centrálnej banky I Kang.uviedlo ministerstvo.Obchodné tímy oboch krajín budú v polovici septembra diskutovať na technickej úrovni, aby pripravili bilaterálne rokovania na vysokej úrovni, ktoré sa budú konať v októbri.Hovorca kancelárie obchodného splnomocnenca USA potvrdil, že Lighthizer a Mnuchin hovorili s Liou Chem a dohodli sa na tom, že sa v najbližších týždňoch budú vo Washingtone konať obchodné rokovania na ministerskej úrovni.