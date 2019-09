Kurz eura sa drží nad hranicou 1,10 USD/EUR

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 5. septembra (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny sa vo štvrtok ráno pohyboval nad hranicou 1,10 USD/EUR.Euro sa vo štvrtok ráno predávalo po 1,1030 USD, teda približne pri rovnakom kurze ako v stredu (4. 9.) večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1018 USD/EUR. V utorok (3. 9.) padol kurz spoločnej meny až na 1,0926 USD/EUR, čo bolo najmenej za 2 roky, odvtedy sa však mierne zotavil.Spoločnú menu podporilo všeobecné zlepšenie nálady na finančných trhoch. K tomu prispeli napríklad aj snahy USA a Číny o uvoľnenie vo vzájomnej obchodnej vojne. Po prípravných rozhovoroch, ktoré by sa mali začať v polovici septembra, by sa začiatkom októbra mali vo Washingtone konať bilaterálne rokovania. Obchodná vojna medzi Washingtonom a Pekingom je na trhoch považovaná za veľké riziko ohrozujúce rast ekonomiky.Britská libra si dokázala udržať svoje stredajšie zisky. Investori sú opäť o niečo optimistickejší, pretože tvrdí zástancovia brexitu vo vláde narazili na odpor parlamentu. Aktuálne sa zdá, že dolná a horná komora parlamentu by mohli zabrániť tomu, aby Veľká Británia na konci októbra opustila Európsku úniu bez dohody. Takýto chaotický brexit chce mať premiér Boris Johnson v rukáve ako nátlakový prostriedok pri rokovaniach s EÚ.