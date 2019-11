Čína a USA musia zrušiť niektoré dodatočné clá na svoje produkty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 7. novembra (TASR) - Čína a USA musia súčasne zrušiť niektoré dodatočné clá na svoje produkty, aby dosiahli prvú fázu dohody o obchode. Uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu.Podiel zrušených ciel musí byť rovnaký a o tom, koľko ciel by sa malo zrušiť, je možné sa dohodnúť, vyhlásil hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng. Obidve strany sa v uplynulých dvoch týždňoch dohodli na zrušení dodatočných ciel v niekoľkých etapách, spresnilo čínske ministerstvo obchodu.Tímy vyjednávačov sa pokúšajú o uzavretie obchodnej dohody, ktorá by ukončila viac ako rok trvajúci spor dvoch najväčších svetových ekonomík. Obe strany si počas eskalácie sporu vzájomne zaviedli clá za stá miliardy dolárov. Teraz však svitla nádej, že sú blízko dosiahnutiu prvej fázy, teda akejsi ", ktorá bude potom súčasťou širšej dohody.,“ povedal na tlačovej konferencii Kao Feng.Ak to USA potvrdia, bol by to pozitívny signál. Kao Feng tiež vyhlásil, že ak obe strany dosiahnu dohodu o prvej fáze, dodatočne zvýšené clá by sa mali vrátiť späť na pôvodnú úroveň „pripomenul.Čínsky vicepremiér Liou Che sa koncom minulého týždňa telefonicky spojil s americkým obchodným zástupcom Robertom Lighthizerom a ministrom financií Stevenom Mnuchinom a obe strany označili ich diskusiu zaAmerický prezident Donald Trump plánoval podpísať dohodu s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom tento mesiac na okraji summitu v Čile, ktorý však bol zrušený. Trump novinárom povedal, že saA Trump tiež poznamenal, že rokovania napredujú a dohoda s Čínou vyzerá dobre, ale zdôraznil, že neposkytne viac podrobností, kým nebude dokončená.