Čína a USA sú schopné dosiahnuť dohodu o obchode, tvrdí diplomat

Peking 14. mája (TASR) - Čína a Spojené štáty majúdosiahnuť dohodu o obchode, ktorá bude dobrá pre obe strany. Uviedol to najvyšší čínsky diplomat v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ďalšie rokovania v Pekingu budú úspešné.O niečo optimistickejšie komentáre prišli po tom, čo obe strany vystupňovali svoj obchodný spor. Čína začiatkom týždňa oznámila podrobnosti o nových clách na dovoz z USA po tom, čo Washington minulý týždeň zvýšil clá na čínsky import.Okrem toho úrad amerického obchodného zástupcu oznámil, že plánuje verejné vypočutie na budúci mesiac o možnosti zavedenia ciel až do výšky 25 % na ďalší dovoz z Číny v hodnote 300 miliárd USD (266,78 miliardy eur) vrátane mobilných telefónov a notebookov.Vyhliadky na ešte väčšiu eskaláciu sporu dvoch najväčších svetových ekonomík, ktorý by mohol vykoľajiť globálnu ekonomiku, viedli minulý týždeň k prudkým výpredajom na akciových trhoch.Avšak najvyšší diplomat čínskej vlády, štátny radca Wang I, v pondelok (13. 5.) počas návštevy v Rusku prešiel na zmierlivejší tón a uviedol, že na rokovaniach medzi USA a Čínou sa podarilo dosiahnuť značný pokrok.Wang tiež dodal, že zastrašovanie a tlak sú kontraproduktívne a vedú len k odvetným opatreniam. Podľa neho však stále existuje nádej na vyriešenie problému priateľským spôsobom.Dodal, že rozhovory nie sú jednosmernou ulicou a mali by byť založené na rovnosti. A zdôraznil, že na rokovaniach s ktoroukoľvek krajinou musí Čína presadzovať svoju suverenitu, chrániť záujmy a dôstojnosť ľudí.Americký prezident Trump, ktorý si urobil z protekcionizmu svoju prioritu v rámci programu „Amerika na prvom mieste“, sa plánuje stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na okraj summitu G20 koncom júna.povedal Trump v Bielom dome.Dodal, že všetko bude jasnejšie o pár týždňov, ak bude cesta americkej obchodnej delegácie do Číny úspešná.(1 EUR = 1,1245 USD)