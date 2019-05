Rok 2019 je rokom zeleného dizajnu a architektúry

Foto: myWorld Foto: myWorld

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. mája (OTS) - V posledných rokoch sa jednou z najskloňovanejších tém stala zelená architektúra a stavby, ktoré čo najmenej zasahujú do životného prostredia. Záhradníctvo a záhradná architektúra sú prirodzene s týmito trendami výrazne spojené, keďže sú väčšinou priamou súčasťou prírody. Pri dizajne záhrad teda už nehrá rolu len jej vizuálna atraktivita, ale taktiež využitie prírodných materiálov, nenáročných rastlín a drevín, a taktiež nízka spotreba energie.Počasie sa aj na Slovensku postupne mení, letá a zimy sa predlžujú, a tým sa mení aj záhradná architektúra. Do módy prichádzajú rastliny a dreviny odolné voči vysokým teplotám a súčasne nenáročné na pestovanie. Pre odvážlivcov existuje možnosť pestovať pomarančovníky alebo banánovníky, cez internet si dokonca kúpite aj takzvaný „jahodový strom“. Klasické jahody, ako ich poznáte, vám však na ňom nevyrastú.Záhradu však netvoria len kvety a stromy, ale tiež pôda, chodníky, sedadlá, osvetlenie a mnoho ďalších položiek. V roku 2019 patria medzi najhorúcejšie trendy napríklad automatické zavlažovacie systémy, závesné črepníky, či chodníky z ľahko opracovaných kameňov. Tiež ekologické osvetlenia fungujúce na báze denného nabíjania pomocou solárnej energie, „in“ sú aj zabudované zvukové systémy, ktoré prispievajú k tej správnej atmosfére. Záhrady teda nemusia byť už iba miestom, kde sa ľudia narobia, ale naopak, miestom, kde si môžu oddýchnuť.Jeden z najvýraznejších trendov tohto roku je prienik dizajnu exteriéru a interiéru. V súčasnosti je veľmi moderné mať druhú obývačku takpovediac priamo pod hviezdnym nebom. Pri zariaďovaní takejto prírodnej miestnosti si majiteľ môže veľa záhradných prvkov vyrobiť sám. Trendové materiály dnes zahŕňajú kameň, náplavové drevo alebo železo. Pomocou nich si s troškou tvorivosti zadovážite jednoduché ohnisko, sedadlá, tí zručnejší si môžu postaviť aj malý záhradný domček. Fantázií sa medze nekladú - možnosti sú prakticky neobmedzené. Za zmienku stojí aj čoraz väčší dôraz na súzvuk ľudských obydlí so živou prírodou. Dôležité je teda zariadiť záhradu tak, aby prilákala čo najviac života – motýle, včely a ďalšie opeľovače.Ako býva pravidlom pri navrhovaní a zariaďovaní, ani dizajn záhrady nie je lacnou záležitosťou. Čaká vás nákup materiálov, priesad a semienok. Pri zavádzaní elektriny na osvetlenie alebo zavlažovacie systémy bude väčšina ľudí potrebovať pomoc odborníka. Preto je rozumné, okrem klasických zliav, využívať aj ďalší zľavový potenciál pri nákupoch v kamenných predajniach a internetových obchodoch. Vďaka nákupným výhodám, ktoré ponúka medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World tak môžete ušetriť aj pri zriaďovaní alebo úprave vašej záhrady. Cashback World totiž ponúka zákazníkom cashback, t.j. peniaze späť, z každého nákupu u svojho partnerského predajcu. To znamená, že časť z každej zaplatenej nákupnej sumy sa vráti na bankový účet kupujúceho. Ten navyše získa aj tzv. Shopping points, za ktoré získa ďalšie veľkorysé zľavy. Cashback World má v súčasnosti viac ako 130 000 obchodných partnerov v 47 krajinách sveta. Nájdete medzi nimi záhradníctva, záhradné centrá, ako aj obchody so stavebnými materiálmi a mnoho iného. Ak ešte nie ste zákazníkom Cashback World, môžete sa bezplatne zaregistrovať na cashbackworld.com alebo priamo v jednej z partnerských kamenných predajní. Tak poďme spolu do záhrady!