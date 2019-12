Čína a USA súhlasili s textom prvej fázy obchodnej dohody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. decembra (TASR) - Spojené štáty a Čína dosiahli v piatok prvú fázu dohody o obchode. To by malo zmierniť spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, ktorý ohrozuje aj globálne hospodárstvo.Čína v piatok večer oznámila, že obe krajiny súhlasili s textom prvej fázy obchodnej dohody, ktorá zahŕňa aj zrušenie niektorých ciel.uviedol na tlačovej konferencii štátny tajomník čínskeho ministerstva obchodu Wang Šou-wen a dodal, že obe strany teraz musia dohodu podpísať.Podľa troch zdrojov z Washingtonu administratíva prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok (12. 12.) stanovila podmienky pre uzavretie prvej fázy. Ponúkla Číne zrušenie niektorých ciel a zníženie ďalších výmenou za to, že Peking kúpi viac amerických poľnohospodárskych produktov.Zdroj oboznámený so stavom rokovaní naznačil, že Spojené štáty zastavia clá na čínsky tovar v hodnote 160 miliárd USD (143,19 miliardy eur), ktoré mali začať platiť v nedeľu 15. decembra, a znížia niektoré z už zavedených ciel.Peking by mal na oplátku súhlasiť s nákupom amerických agroprodutov za 50 miliárd USD v roku 2020, čo je dvojnásobok toho, čo kúpil v roku 2017 pred začiatkom obchodného konfliktu, informovali ďalšie dva zdroje z USA.(1 EUR = 1,1174 USD)