HUSTO SNEŽÍ: Priechody Donovaly a Šturec sú pre kamióny uzatvorené

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. decembra (TASR) - Horské priechody Donovaly a Šturec sú pre husté sneženie uzatvorené pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.Cestári zároveň varujú, že sneženie obmedzuje dohľadnosť do 50 metrov v okolí Banskej Štiavnice.Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Príslop (cesta I/78), horský priechod Šútovce (cesta III/1774) a horský priechod Veľké Pole (cesta II/512).Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje desať metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.