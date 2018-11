Čína bude ďalej otvárať svoju ekonomiku, tvrdí premiér Li Kche-čchiang

Čínsky premiér Li Kche-čchiang, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 12. novembra (TASR) - Čína bude ďalej otvárať svoju ekonomiku tvárou v tvár rastúcemu protekcionizmu. Vyhlásil to v pondelok premiér Li Kche-čchiang pred odchodom na summit lídrov Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Singapure, ktorý by sa podľa očakávania mal zamerať na napätie vo svetovom obchode.Li Kche-čchiang v článku pre singapurské noviny Straits Times povedal, že multilateralizmus je ohrozený politickými tlakmi.uviedol čínsky líder, ktorý v rozhovore zároveň vyzval na "otvorené svetové hospodárstvo" v súvislosti s rastúcim protekcionizmom a unilateralizmom. Priamo však nespomenul obchodnú vojnu Číny a USA.Na stretnutí sa však nezúčastní americký prezident Donald Trump, podľa ktorého sú niektoré existujúce multilaterálne obchodné dohody nespravodlivé. Číne opakovane vytkol krádeže duševného vlastníctva, prekážky, ktoré bránia vstup amerických a iných zahraničných podnikov do čínskych spoločností a pretrvávajúci obchodný deficit s USA.Trumpa na summite zastúpi viceprezident Mike Pence. Medzi účastníkmi stretnutia budú aj ruský prezident Vladimir Putin či japonský premiér Šinzó Abe.Zatiaľ nie je jasné, či sa čínsky premiér stretne na okraj summitu s americkým viceprezidentom. Ak by k tomu došlo, boli by to ďalšie rokovania na vysokej úrovni medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami, ktoré uviazli v obchodnom konflikte po rozhovoroch vo Washingtone. Na tých síce obe strany pomenovali hlavné rozdiely, ale zdalo sa, že sa pokúšajú napraviť škody na vzťahoch, ktoré v uplynulých mesiacoch zhoršili vzájomné clá.