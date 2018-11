Ruský magnát podozrivý v Monaku z korupcie sa vrátil do Ruska

Dmitrij Rybolovlev, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. novembra (TASR) - Ruský magnát Dmitrij Rybolovlev po prepustení z vyšetrovacej väzby odišiel z Monaka a vrátil sa do Moskvy. S odvolaním sa na Rybolovlevovho právnika o tom v pondelok informovala agentúra Interfax.Právnik Dmitrij Čečkin spresnil, že monacká polícia jeho mandanta neprepustila na kauciu a nezakázala mu ani opustiť územie Monaka. Jeho pohyb nie je nijako obmedzený, ale musí byť pod dohľadom súdu.Rybolovleva, ktorý je aj majiteľom futbalového klubu AS Monaco, vzala monacká polícia do vyšetrovacej väzby 6. novembra pre podozrenie z korupcie a spáchania ďalších trestných činov.Do vyšetrovacej väzby bolo v ten deň vzatých aj viacero ďalších osôb napojených na tohto ruského magnáta - malo by ísť o celé bývalé vedenie monackých justičných orgánov. Medzi nimi je aj exminister spravodlivosti Monackého kniežatstva Philippe Narmino.Vyšetrovanie, počas ktorého bol Rybolovlev zadržaný, sa začalo asi pred rokom a vo frankofónnych médiách dostalo prezývku Monacogate.Vyšetrovatelia podozrievajú Rybolovleva z tajných kontaktov s vplyvnými osobami v kniežatstve, ktoré mu následne pomáhali ovplyvňovať justičné orgány v Monaku.Na možnosť existencie tejto siete kontaktov poukazujú informácie o stovkách SMS, ktoré svojho času získal denník Le Monde. Tieto správy SMS boli uložené v pamäti mobilu Rybolovlevovej advokátky Tetiany Bershedovej, ktorá má švajčiarske a ukrajinské občianstvo.Agentúra Interfax napísala, že tieto kontakty mohli ruskému občanovi pomôcť v spore so spomínaním obchodníkom s umením: Yves Bouvier svojho času pomáhal Rybolovlevovi s jeho umeleckou zbierkou, neskôr ho však Rus obvinil zo sprenevery.Le Monde tvrdí, že Rybolovlev využil svoje kontakty, aby dosiahol, že monacké súdy v tomto spore rozhodnú v jeho prospech.