Čína by chcela, aby USA zrušili neprimerané akcie voči ich firmám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 24. júna (TASR) - Čínska vláda by chcela, aby USA zrušili „neprimerané“ akcie voči čínskym spoločnostiam. Vyhlásil to v pondelok štátny tajomník čínskeho ministerstva obchodu Wang Šou-wen.Ministerstvo obchodu USA v piatok (21. 6.) pridalo päť čínskych technologických spoločností na tzv. čierny zoznam subjektov, s ktorými nesmú americké firmy obchodovať a dodávať im komponenty.uviedol Wang Šou-wen na tlačovej konferencii v pondelok ráno v súvislosti s pripravovanou cestou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na summit skupiny G-20 koncom týždňa v japonskej Osake.USA už v máji zaradili na čierny zoznam čínskeho výrobcu telekomunikačných zariadení a smartfónov Huawei.Americké a čínske akciové indexy sa zotavili po správe, že prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching minulý týždeň spolu telefonovali o plánoch na schôdzu na okraj summitu G20. To vyvolalo nádej, že dve najväčšie ekonomiky sveta by mohli dosiahnuť dohodu o ukončení viac ako rok trvajúceho obchodného sporu, ktorý negatívne ovplyvnil akciové trhy a vyvolal obavy o rast globálnej ekonomiky.Washington však v piatok uštedril Pekingu nový úder, keď oznámil, že pridá na svoj čierny zoznam čínskych výrobcov počítačov, vrátane firmy Sugon.Podľa analytikov tento krok priamo neohrozí plány na stretnutie oboch prezidentov, ale pre Peking je to ďalší dôkaz, že tí, ktorí sú v okolí prezidenta Trumpa, majú v úmysle otupiť snahu Číny stať sa technologickou veľmocou.Pred summitom G-20 prebiehajú diskusie medzi americkými a čínskymi vyjednávačmi a obe krajiny by mali urobiť kompromisy, povedal Wang Šou-wen v pondelok. Nenaznačil však, či bude Huawei súčasťou akejkoľvek obchodnej dohody.