Pakistan si zabezpečil pomoc vo výške 3 miliardy USD od Kataru

Islamabad 24. júna (TASR) - Pakistan, ktorý zápasí s nedostatkom hotovosti, si zabezpečil ďalšiu pomoc vo výške 3 miliardy USD (2,65 miliardy eur) od Kataru na podporu svojej slabnúcej ekonomiky. Oznámil to poradca pakistanského ministerstva financií Hafíz Šajch na sociálnej sieti Twitter po tom, ako katarský vládca Tamim bin Hamad al-Thání ukončil návštevu v Islamabade.Príspevok Kataru zvýši celkovú pomoc, ktorú si Pakistan zabezpečil od medzinárodných veriteľov a spriatelených krajín vrátane vlády USA, na 22 miliárd USD.Medzinárodný menový fond (MMF) minulý mesiac oznámil balík pomoci vo výške 6 miliárd USD pre Pakistan, ktorému hrozí riziko štátneho bankrotu pre vysoký dlh a deficit bežného účtu.Čína, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a teraz aj Katar poskytli približne 16 miliárd USD.Pakistan v rámci dohody s MMF súhlasil s tvrdými podmienkami výmenou za pomoc, napríklad s prijatím trhového prístupu k výmennému kurzu svojej meny, s privatizáciou stratových štátnych spoločností a s ukončením dotácií v energetike a poľnohospodárstve.Ekonomika moslimskej krajiny s 220 miliónmi obyvateľov sa prepadla hlbšie do krízy v dôsledku obrovského poklesu výberu daní a nárastu deficitu.Existujú obavy, že rast cien a úbytok pracovných miest by mohli zvýšiť odpor proti vláde a, podobne ako v minulosti, uvrhnúť Pakistan do politického chaosu.(1 EUR = 1,1316 USD)