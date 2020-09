Čína by mohla viac otvoriť odvetvie služieb zahraničnej konkurencii, prisľúbil to prezident Si Ťin-pching

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.9.2020 (Webnoviny.sk) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sľúbil väčšie otvorenie čínskeho odvetvia služieb zahraničným konkurentom. Uviedol to na Čínskom medzinárodnom veľtrhu obchodu a služieb, prvom veľtrhu v krajine od vypuknutia pandémie koronavírusu, na ktorý účastníci mohli prísť aj osobne.Prezident Číny vo svojom prejave neposkytol nijaké podrobnosti, ale čínski lídri kladú dôraz na rozvoj turizmu, maloobchodu a ďalších služieb. Ide o súčasť kampane na podporu ekonomického rastu poháňaného spotrebiteľskými výdavkami, a nie exportom a investíciami.Čína "v odvetví služieb zjednoduší prístup na trh" a "aktívne rozšíri import vysoko kvalitných služieb," povedal Si Ťin-pching na veľtrhu. Čínske firmy v oblasti spracovateľského priemyslu sú pružní, efektívni globálni konkurenti, ale odvetvia turizmu, financií, zdravotnej starostlivosti a iných služieb zaostávajú za svojimi západnými partnermi.Regulačné bariéry v krajine obmedzujú schopnosť zahraničných bánk a iných poskytovateľov služieb konkurovať firmám v Číne, a to aj dve desaťročia po tom, ako Peking vstúpil do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá podporuje slobodný obchod.