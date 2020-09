Čo je lot a pip?

Ak chcete byť v niečom dobrý, potrebujete veľa trénovať, alebo sa učiť. Rovnako je to aj s obchodovaním. Potrebujete sa naučiť základné informácie, ako všetko funguje a až potom môžete očakávať úspech.

Ako začať?

Rozhodli ste sa začať obchodovať. No neviete, kde začať a ako čo funguje. Začiatky sú vždy ťažké a vy musíte očakávať, že sa niečo budete musieť naučiť. Pri obchodovaní by ste mali na začiatok ovládať tieto dva základné pojmy: bod a pip. Čo je to vlastne ten bod? Bod nám predstavuje minimálnu veľkosť pohybu ceny. Hodnota bodu nám určuje, o koľko sa zmení náš zisk, alebo strata, ak sa cena daného nástroja pohne o 1 bod. Pip je druhá číslica za desatinnou čiarkou. Platí tu pravidlo, že 1 pip= 10 bodov. Ak sa o týchto základných pojmoch chcete naučiť viac, kliknite sem. No to nie je zďaleka všetko. Ak chcete úspešne obchodovať, potrebujete sa dobre orientovať v grafoch, mať dobré matematické myslenie a poznať základné techniky. Nikto učený z neba nespadol a preto si informácie musíte vyhľadať. Tieto informácie sa viete naučiť online, napríklad na stránke XTB. Tu nájdete všetko, čo potrebujete.

Kde obchodovať?

V súčasnosti nájdete množstvo obchodných platforiem, či aplikácií, kde môžete obchodovať. Ako si však vybrať tú správnu. Väčšinou je dobré, na začiatok vyskúšať viacero platforiem s demo účtom a zistiť, či sa viete v danej platforme orientovať. Potom si už len vyberiete platformu, ktorá vám najviac vyhovovala a založíte si tam ostrý účet. Dôležité je taktiež sledovať váš účet, aby ste vedeli reagovať na zmeny.

Obchodovanie je zo začiatku najťažšie, po čase to už bude len ľahšie a ľahšie. Tak na čo čakáte? Bežte a začnite obchodovať aj vy!