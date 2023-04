Čína by podľa poľského premiéra mohla napadnúť Taiwan, ak by Ukrajina prehrala vojnu

Taiwan a Čína sa rozdelili počas občianskej vojny v roku 1949. Peking si však nárokuje Taiwan a tvrdí, že jeho zjednotenie s Čínou sa v prípade potreby bude musieť dosiahnuť aj silou. V ostatných dňoch Čína usporiadala intenzívne vojenské cvičenia pri Taiwane v reakcii na minulotýždňové stretnutie prezidentky



13.4.2023 (SITA.sk) - Prehra Ukrajiny vo vojne, ktorú voči nej vedie Rusko, by podľa poľského premiéra mohla povzbudiť Čínu k invázii na Taiwan. Mateusz Morawiecki sa tak vyjadril počas podujatia think tanku Atlantická rada vo Washingtone, informuje spravodajský portál Sky News.„Nedajbože Ukrajina padne, ak Ukrajinu dobijú, na ďalší deň by mohla Čína napadnúť Taiwan,“ skonštatoval predseda poľskej vlády, ktorý medzi vojnou a situáciou na Taiwane vidí „veľa prepojenia, veľa vzájomnej závislosti“.