Odštartoval projekt Zastavme nenávisť, hovorí jasné NIE nevraživým prejavom a nahlásiť ich môžete aj vy

13.4.2023 (SITA.sk) - Iniciatíva neziskových organizácii a právnických firiem vo štvrtok odštartovala, pretože podľa nich v slušnej demokratickej spoločnosti nemá nenávistný obsah miesto.Ako informovali na tlačovej besede, nenávistné prejavy, vyhrážky a podnecovanie k násiliu sa stali bežnou súčasťou online prostredia, a to najmä na sociálnych sieťach.Podľa iniciátorov projektu sú takéto prejavy za hranicou slobody slova. Za posledné roky nenávisť presahuje do offline sveta v podobe útokov na médiá či odborníkov, prejavila sa aj po minuloročnom októbrovom teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave. 19 neziskových organizácií a päť právnických firiem sa spojili v reakcii na narastajúcu nenávisť v spoločnosti a nedostatočné opatrenia zo strany štátnych inštitúcií. Cieľom je zvýšiť v spoločnosti povedomie o limitoch slobody slova a zmierniť šírenie nenávisti prostredníctvom internetu, poskytnúť pomoc a podporu obetiam nenávistných prejavov a poskytnúť mediálnu a celospoločenskú podporu obetiam nenávistných prejavov.Iniciatíva týmto dňom spustila aj stránku www.zastavmenenavist.sk , kde je možné nájsť základné informácie o tom, čo sú nenávistné prejavy a ako sa pred nimi brániť. Občania môžu prostredníctvom stránky akýkoľvek nenávistný prejav nahlásiť.„Ak je konkrétna osoba zasiahnutá nenávistnými prejavmi, potom je úlohou špecializovaných právnikov takýto prejav posúdiť a oboznámiť ju s jej právami. Do iniciatívy Zastavme nenávisť sme sa zapojili preto, aby sme prostredníctvom vzájomnej spolupráce a aktívnej právnej práce pomohli nachádzať efektívne postupy obrany týchto obetí, ako aj postupy potrestania páchateľov týchto prejavov," vysvetlil ambasádor iniciatívy Martin Javorček . Iniciatíva spustila aj informačnú kampaň Online nenávisť má skutočné obete.„Dva dni po októbrovom teroristickom čine som na Námestí SNP povedala, že nie je čas mlčať, nie je čas slušne vyčkávať na spoločenskú debatu a politické rozhodnutia, ktoré sa nikdy neuskutočnia," uviedla Silvia Porubänová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva s tým, že si situácia žiada zmenu.Sandra Poloková z neziskovej organizácie Post Bellum dodala, že slová majú nesmierne veľkú moc a z moderných dejín je známe, že nenávistné prejavy môžu skončiť veľkou katastrofou.„Aj holokaust začal hľadaním a slovným označovaním nepriateľov. Ak dnes tolerujeme nenávisť, vulgárne správanie či už v online priestore, alebo v reálnom živote, dávame zelenú zlu," doplnila Poloková.„LGBTI+ ľudia sú na Slovensku roky vystavení nenávistným prejavom na sociálnych sieťach, ale aj zo strany politických elít. Stalo sa to normou až do takej miery, že málokto nahlasoval svoje skúsenosti autoritám. Nedôvera v políciu a autority odrádzala obete od nahpoččlasovania a autority zdôvodňovali svoju nečinnosť neexistenciou prípadov," uviedol Martin Macko iniciatívy Inakosť s tým, že tento „bludný kruh" prerušil až teroristický útok na Zámockej ulici, keď došlo k zmene postoja polície.„Občianska spoločnosť prostredníctvom iniciatívy hovorí jasné nie nenávistným a útočným formám komunikácie vo verejnom diskurze a v online priestore. Jej zámerom je vzdelávať ľudí o tom, že sloboda slova nie je neobmedzená a má svoje limity, najmä v prípade vyhrážok. Naším cieľom je ukázať, že občania nie sú bezbranní, že existuje už množstvo nástrojov, ktorými sa vedia brániť a my im vieme pomôcť," uzavrela Katarína Klingová z organizácie Globsec