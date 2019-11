Čína chce dohodu, ak to však bude potrebné, pristúpi k odvete

Na snímke americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 22. novembra (TASR) - Čína má záujem o dosiahnutie prvej fázy obchodnej dohody s USA, nemá však problém pristúpiť k odvete, ak to bude potrebné. Povedal to v piatok čínsky prezident Si Ťin-pching. Jeho slová tak môžu naznačovať opätovné zvýšenie napätia medzi Čínou a USA, keďže, ako uviedla agentúra Reuters, Si Ťin-pching sa nezvykne vyjadrovať v súvislosti s obchodnou vojnou tak otvorene.povedal čínsky prezident na medzinárodnom fóre v Pekingu. "dodal.Si Ťin-pching to vyhlásil dva dni po tom, ako sa americký prezident Donald Trump posťažoval, že Peking zatiaľ neurobil ústupky, aké sa od neho čakali. Konflikt medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta vypukol pred vyše rokom, keď USA začali s uplatňovaním vysokých dovozných ciel na čínske výrobky. Čína na každé zvýšenie ciel či zavedenie nových pravidelne reagovala odvetnými opatreniami. Konflikt sa odrazil na vzájomnom obchode a následne aj na obchode ostatných krajín a postupne prerástol do problému pre svetovú ekonomiku ako celok.Trump 11. októbra oznámil, že s Čínou uzatvoria prvú fázu obchodnej dohody, do dnešných dní sa však nepodarilo finalizovať text dohody. Peking trvá na zrušení doteraz zavedených ciel a tvrdí, že sa na tom s Washingtonom dohodol. Trump to však nepotvrdil.