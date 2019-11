Obce a mestá povinne zapisujú údaje o nehnuteľnostiach do katastra

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - S účinnosťou od 1. októbra 2019 platí právna úprava vyplývajúca zo zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, na základe ktorej obce povinne zapisujú do informačného systému geodézie, kartografie a katastra vybrané údaje o rodinných domoch, bytových domoch a bytoch v bytových domoch. Cieľom je zvýšenie efektívnosti v oblasti miestnych daní, ktoré je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020 a príprava na zber dát pre štatistické účely v nasledujúcich rokoch. Do systému sa zapisujú údaje o úžitkovej ploche rodinného domu alebo o podlahovej ploche bytu, o počte izieb, podlaží, o stavebnej konštrukcii a o dátume kolaudácie.uviedol Pavel Hajdin, riaditeľ odboru informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.Obce a mestá majú povinnosť doplniť údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra do 30. septembra 2020, pričom zároveň budujú aktuálnu databázu. V súčasnosti je do systému prihlásených viac ako 228 obcí a miest, pre ďalších 525 sú vydané prístupové heslá.Na zabezpečenie tejto povinnosti Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) vyvinul špecializovanú aplikáciu Zoznam stavieb, ktorá čiastočne nahrádza absentujúci informačný systém stavebného konania a umožňuje zber požadovaných dát. Webová aplikácia je prístupná prostredníctvom webových prehliadačov a sú v nej dostupné aktualizované údaje z databáz Katastra nehnuteľností, Registra adries a Základnej bázy GIS.Prihlasovacie údaje zasiela úrad od 1. októbra 2019 priebežne do elektronickej schránky mesta alebo obce a aj na požiadanie. Príručka je dostupná po prihlásení do aplikácie alebo vo formáte PDF.ÚGKK SR zvyšuje kvality údajov aj kvality ich evidovania v katastri nehnuteľností. Tým sa zvyšujú možnosti využívania elektronických služieb pre občanov, odbornú verejnosť aj verejnú správu. Územie Slovenska je pokryté vektorovou katastrálnou mapou aktualizovanou na dennej báze od roku 2015 a všetky vlastnícke vzťahy na listoch vlastníctva sú súčasťou informačného systému od roku 2016, čím sa ukončila digitalizácia katastra nehnuteľností.V súvislosti s elektronizáciou úrad vypublikoval nové elektronické služby katastra nehnuteľností, ktoré zabezpečujú podávanie návrhov na zápis práv a poskytovanie údajov z katastra. Štyridsaťpäť služieb je integrovaných do architektúry e-Governmentu a zároveň sú použiteľné na právne úkony. Využívajú ich vyššie územné celky, datacentrum miest a obcí, ministerstvá a ich podriadené organizácie a notárska komora.Každý občan si prostredníctvom dostupných a bezplatných webových služieb a portálov katastra nehnuteľností môže zobraziť údaje o pozemku na akomkoľvek mieste on-line 24 hodín denne. Zmena údajov v katastri – kúpa, predaj a podobne, sú aktualizované na webovej stránke už na druhý deň po ich zápise do katastra.