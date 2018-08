Čína chce naďalej dovážať iránsku ropu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking/Singapur 21. augusta (TASR) - S cieľom pokračovať v dovoze iránskej ropy, napriek sankciám USA, začali čínske firmy postupne presúvať náklad iránskej ropy pre Čínu na tankery iránskej spoločnosti. Čína tak hodila Teheránu záchranné lano, keďže je pre blízkovýchodnú krajinu kľúčovým zákazníkom. Úplne opačne sa ale voči Iránu zachovali niektoré európske firmy, ktoré sa pre obavy z americkej odvety z iránskeho trhu sťahujú. Najnovšie tak urobila francúzska ropná spoločnosť Total.Americká administratíva odstúpila v máji od jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 s tým, že nie je dobrá a zároveň rozhodla o opätovnom uvalení sankcií na Teherán. Americký prezident Donald Trump zároveň začal tlačiť aj na ďalšie krajiny a firmy, aby ukončili obchodnú spoluprácu s Iránom, inak budú mať problém uplatniť sa na americkom trhu.Napriek nesúhlasu Európskej únie s postojom USA voči Teheránu sa viaceré európske firmy začali Washingtonu prispôsobovať. Najnovšie Irán potvrdil, že sa z jeho trhu stiahla francúzska ropná spoločnosť Total. Okrem niektorých európskych firiem ústup ohlásili aj firmy z Indie, Južnej Kórey a Japonska.Čína ale uviedla, že nesúhlasí s jednostrannými sankciami a trvá na pokračovaní svojich obchodných vzťahov s Iránom. Zdroje oboznámené so situáciou pre agentúru Reuters uviedli, že čínski dovozcovia iránskej ropy začali presúvať prakticky všetok náklad na tankery patriace iránskej štátnej spoločnosti National Iranian Tanker Company (NITC). Sinopec, najväčšia rafinérska firma v Ázii, ako aj čínsky štátny obchodník s ropou Zhuhai Zhenrong, aktivovali v rámci dlhodobých kontraktov s Iránom klauzulu o využití tankerov NITC. Irán zároveň zabezpečí aj poistenie nákladu prepravovaného do Číny.Podľa údajov spoločnosti Thomson Reuters Eikon všetkých 17 tankerov, ktoré v júli dodali ropu z Iránu do Číny, prevádzkovala firma NITC. Na porovnanie, v júni ešte osem tankerov z 19 prevádzkovali čínske firmy.To signalizuje, že Čína, ktorá je v rámci obchodu s ropou najväčším zákazníkom Iránu, chce naďalej pokračovať v nákupoch iránskej ropy. Teherán využil tento model aj v rokoch 2012 až 2016 s cieľom obísť sankcie západných krajín, ktorých cieľom bolo zredukovať vývoz jeho suroviny.Irán je tretím najväčším producentom komodity v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Práve vývoz do Číny, ale aj do Japonska, Indie, Južnej Kórey a EÚ zabezpečuje krajine hlavný zdroj príjmov. USA sa snažia tieto príjmy zredukovať na minimum a preto začali vyvíjať tlak na dovozcov iránskej ropy, aby svoje vzťahy s Teheránom do novembra ukončili. Washington uviedol, že sa tak snaží maximalizovať tlak na iránsku vládu.