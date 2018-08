Do podpory MSP bolo z iniciatívy Jeremie investovaných 105,28 mil. eur

Ilustračná snímka. Ilustračná snímka.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) – V rámci iniciatívy Jeremie (Spoločné európske zdroje pre malé až stredné podniky) sa ku koncu roka 2016 vytvorilo portfólio nových úverov a investícií pre 893 malých a stredných podnikov (MSP) vo výške 331,2 milióna eur. Celková suma zdrojov z tejto iniciatívy investovaná do podpory MSP dosiahla 105,28 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o výsledkoch implementácie iniciatívy Jeremie v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013, ktorú predložilo na stredajšie (22. 8.) rokovanie vlády Ministerstvo financií (MF) SR. Rezort zároveň navrhuje vyčleniť 150 miliónov eur na investície v období rokov 2018 – 2020.Prostredníctvom troch nástrojov (portfóliové záruky, portfóliový úverový nástroj zdieľaného rizika a nástroje rizikového kapitálu) sa po ôsmich rokoch implementácie k 31. decembru 2016 vytvorilo na Slovensku portfólio nových úverov a investícií v celkovom objeme 331,2 milióna eur.uvádza sa v materiáli.Suma zdrojov iniciatívy investovaná do podpory MSP predstavuje viac ako 105 miliónov eur zo 140 miliónov eur. Prostriedky Európskej únie pritom tvorili 119 miliónov eur a národné spolufinancovanie 21 miliónov eur.priblížil rezort v predkladanom materiáli.Cieľom iniciatívy Jeremie Európskej komisie a Európskeho investičného fondu (EIF) je zlepšenie prístupu ku kapitálu pre malé a stredné podniky prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva. Slovensko sa podľa MF SR rozhodlo pre alternatívu vytvorenia holdingového fondu Jeremie (JHF) v spolupráci s EIF.Správou prostriedkov z iniciatívy investovaných do Slovenského záručného a rozvojového fondu (SZRF) bola od roku 2016 poverená SZRB AM. Tá sa s cieľom rozšíriť aktivity aj o nové investičné zdroje mimo európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) rozhodla vytvoriť novú dcérsku spoločnosť Slovak Asset Management (SAM), ktorá sa zakladá ako správca alternatívnych investičných fondov. Pre účely financovania investícií v správe skupiny SZRB AM vrátane SAM sa navrhuje alokovať predbežne 150 miliónov eur zo štátnych finančných aktív, ktoré sú účelovo určené na podporu rozvojových programov vlády SR.