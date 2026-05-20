|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bernard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. mája 2026
Čína chce s USA rokovať o znižovaní ciel na tovary za desiatky miliárd dolárov
Dve najväčšie ekonomiky sveta strávili veľkú časť minulého roka v eskalujúcej obchodnej vojne. Čína bude spolupracovať so Spojenými štátmi na znižovaní ciel, ktoré sa týkajú tovarov v hodnote ...
Zdieľať
20.5.2026 (SITA.sk) - Dve najväčšie ekonomiky sveta strávili veľkú časť minulého roka v eskalujúcej obchodnej vojne.
Čína bude spolupracovať so Spojenými štátmi na znižovaní ciel, ktoré sa týkajú tovarov v hodnote desiatok miliárd dolárov. Oznámilo to v stredu čínske ministerstvo obchodu. Udialo sa tak niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne.
Dve najväčšie ekonomiky sveta strávili veľkú časť minulého roka v eskalujúcej obchodnej vojne. Zlom nastal vlani v októbri počas stretnutia lídrov v Južnej Kórei, kde sa obe strany dohodli na ročnom prímerí v obchodnom spore.
Na základe výsledkov minulotýždňového samitu vznikla spoločná obchodná rada. Pod jej záštitou sa podľa čínskeho ministerstva „obe strany v princípe dohodli na diskusii o rámcovom usporiadaní vzájomného znižovania ciel na produkty v porovnateľnom rozsahu“.
Plánované znižovanie ciel sa má týkať tovarov v hodnote „30 miliárd dolárov alebo viac na každej strane“, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení pripisovanom nemenovanému predstaviteľovi rezortu obchodu. Peking zároveň vyjadril nádej, že „americká strana dodrží svoj záväzok“ prijatý počas posledného kola rokovaní, a vyzval na predĺženie dohôd o obchodnom prímerí z minulého roka.
Čínske ministerstvo tiež oznámilo obnovenie registrácií pre niektorých amerických exportérov hovädzieho mäsa. Tie vypršali minulý rok počas vrcholu obchodného napätia medzi Washingtonom a Pekingom.
Ďalším výsledkom samitu prezidentov Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa má byť nákup 200 lietadiel od amerického výrobcu Boeing. Ministerstvo však nešpecifikovalo konkrétne modely. Americké médiá už niekoľko mesiacov informovali, že Peking pripravuje veľkú objednávku zahŕňajúcu stovky lietadiel 737 MAX a desiatky strojov 787 Dreamliner a 777.
Vo vyhlásení sa stručne spomínali aj kovy vzácnych zemín, ktorých vývoz Čína v minulom roku obmedzila. „Obe strany budú spolupracovať pri skúmaní a riešení vzájomných legitímnych a zákonných obáv,“ uviedlo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Čína chce s USA rokovať o znižovaní ciel na tovary za desiatky miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Čína bude spolupracovať so Spojenými štátmi na znižovaní ciel, ktoré sa týkajú tovarov v hodnote desiatok miliárd dolárov. Oznámilo to v stredu čínske ministerstvo obchodu. Udialo sa tak niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne.
Dve najväčšie ekonomiky sveta strávili veľkú časť minulého roka v eskalujúcej obchodnej vojne. Zlom nastal vlani v októbri počas stretnutia lídrov v Južnej Kórei, kde sa obe strany dohodli na ročnom prímerí v obchodnom spore.
Na základe výsledkov minulotýždňového samitu vznikla spoločná obchodná rada. Pod jej záštitou sa podľa čínskeho ministerstva „obe strany v princípe dohodli na diskusii o rámcovom usporiadaní vzájomného znižovania ciel na produkty v porovnateľnom rozsahu“.
Plánované znižovanie ciel sa má týkať tovarov v hodnote „30 miliárd dolárov alebo viac na každej strane“, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení pripisovanom nemenovanému predstaviteľovi rezortu obchodu. Peking zároveň vyjadril nádej, že „americká strana dodrží svoj záväzok“ prijatý počas posledného kola rokovaní, a vyzval na predĺženie dohôd o obchodnom prímerí z minulého roka.
Čínske ministerstvo tiež oznámilo obnovenie registrácií pre niektorých amerických exportérov hovädzieho mäsa. Tie vypršali minulý rok počas vrcholu obchodného napätia medzi Washingtonom a Pekingom.
Ďalším výsledkom samitu prezidentov Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa má byť nákup 200 lietadiel od amerického výrobcu Boeing. Ministerstvo však nešpecifikovalo konkrétne modely. Americké médiá už niekoľko mesiacov informovali, že Peking pripravuje veľkú objednávku zahŕňajúcu stovky lietadiel 737 MAX a desiatky strojov 787 Dreamliner a 777.
Vo vyhlásení sa stručne spomínali aj kovy vzácnych zemín, ktorých vývoz Čína v minulom roku obmedzila. „Obe strany budú spolupracovať pri skúmaní a riešení vzájomných legitímnych a zákonných obáv,“ uviedlo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Čína chce s USA rokovať o znižovaní ciel na tovary za desiatky miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zdechovský: Slovensko sa za rok neposunulo. Ak nezastaví rozkrádanie európskych fondov, hrozí ich zmrazenie
Zdechovský: Slovensko sa za rok neposunulo. Ak nezastaví rozkrádanie európskych fondov, hrozí ich zmrazenie
<< predchádzajúci článok
Ideálne druhé rodinné sídlo v Tatrách: Ako spojiť bezstarostný oddych so stabilnou investíciou
Ideálne druhé rodinné sídlo v Tatrách: Ako spojiť bezstarostný oddych so stabilnou investíciou