Čína chce uvaliť odvetné sankcie na amerických kongresmanov, mali kritizovať politiku komunistickej strany

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.7.2020 (Webnoviny.sk) - Čína v pondelok oznámila, že uvalí odvetné sankcie na troch amerických kongresmanov a jedného diplomata. Reaguje tak na podobné kroky z minulého týždňa zo strany USA z dôvodu údajného porušovania ľudských práv moslimov v oblasti Sin-ťiang.Terčmi čínskych sankcií sa stanú senátori Marco Rubio a Ted Cruz, člen Snemovne reprezentantov Chris Smith a vyslanec USA pre náboženskú slobodu Sam Brownback. Štvorica sa kriticky vyjadrovala na adresu politiky Komunistickej strany Číny smerom k menšinovým skupinám a ľuďom s náboženským vyznaním. Čínske ministerstvo zahraničia uviedlo, že povaha reštriktívnych opatrení bude zodpovedať tým americkými.Spojené štáty zakázali finančné transakcie so štyrmi poprednými čínskymi predstaviteľmi vrátane šéfa komunistickej strany v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang. Trom z nich tiež zakázali pricestovať do USA. Nie sú známe žiadne informácie o tom, že by sankcionovaní Američania plánovali vycestovať do Číny.Čínsky režim údajne väzní vo svojich reedukačných táboroch v provincii Sin-ťiang až milión ľudí. Nemajú to však byť žiadne mierumilovné výchovné centrá, ako Čína oficiálne tvrdí, ale skôr väznice s veľmi tvrdým režimom, v ktorých sa čínske vedenie snaží vnútiť svoju ideológiu príslušníkom ujgurskej menšiny a ďalším minoritám.