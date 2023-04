Čína čoskoro nebude najľudnatejšou krajinou sveta a predbehne ju India. Ak sa tak už nestalo

Rastúci medzinárodný hráč

Indická vláda sa nevyjadrila

25.4.2023 (SITA.sk) - India už do konca tohto mesiaca predbehne starnúcu Čínu a stane sa najľudnatejšou krajinou sveta. V pondelok o tom informovala Organizácia Spojených národov (OSN) Tento míľnik podľa agentúry AP vyvoláva otázky, či India dokáže zopakovať hospodársky úspech, vďaka ktorému sa Čína stala ústrednou svetovou ekonomikou a vedúcou globálnou mocnosťou.Očakáva sa, že do konca apríla dosiahne počet obyvateľov Indie 1,425 miliardy, čo znamená, že sa vyrovná a neskôr prekoná počet obyvateľov pevninskej Číny, uviedlo vo svojom vyhlásení Oddelenie OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti (DESA).Predpoveď vychádza z ich najnovších odhadov svetovej populácie. Nie je pritom jasné, kedy presne počet obyvateľov Indie predbehne počet obyvateľov Číny. Dokonca sa tak možno už stalo. Presný dátum podľa demografov nie je možné vypočítať.Táto správa prichádza v čase, keď sa India ako hostiteľ tohtoročného samitu krajín G20 prezentuje ako rastúci medzinárodný hráč.Stáva sa tiež atraktívnejšou destináciou pre nadnárodné spoločnosti, ktoré sa snažia znížiť svoju závislosť od Číny.V inej správe OSN z minulého týždňa predpokladali, že India bude mať do polovice roka o 2,9 milióna ľudí viac ako Čína.Táto správa však vychádzala z odhadov populácie na začiatku a v polovici roka, zatiaľ čo pondelková správa vychádza z analýzy, ktorá sa pokúsila odhadnúť, kedy indická populácia prekoná čínsku.Indická vláda, ktorá od roku 2011 neuskutočnila sčítanie ľudu, sa k odhadom oficiálne nevyjadrila.