Grécka europoslankyňa Kaili nemá na krku len Qatargate, ale čelí aj vyšetrovaniu pre podvod

Obvinená je aj ďalšia Grékyňa

Žiadosť o zbavenie imunity

Kaili je v domácom väzení

25.4.2023 (SITA.sk) - Grécka europoslankyňa Eva Kaili okrem vyšetrovania v súvislosti s korupčnou kauzou známou ako Qatargate čelí tiež separátnemu vyšetrovaniu pre podvod.Vyšetrovanie, ktoré oznámili už v decembri, no neboli známe podrobnosti, sa týka troch potenciálne podvodných aktivít, a to či zavádzala Európsky parlament o umiestnení a pracovných aktivitách svojich asistentov, brala si podiel z náhrad za „falošné“ pracovné cesty, ktoré zorganizovala, a či tiež brala provízie z časti ich platov.Podvodu sa údajne dopustila v rokoch 2014 - 2020. Informuje o tom portál Politico, ktorý mal možnosť nahliadnuť do listu Európskej prokuratúry (EPPO) predsedníčke europarlamentu Roberte Metsole v danej veci.Nemenovaná osoba blízka vyšetrovaniu uviedla, že Kaili podľa vyšetrovateľov dlží Európskemu parlamentu zhruba 100-tisíc eur.Vyšetrovanie sa zameriava aj na ďalšiu grécku europoslankyňu Mariu Spyraki. Vyšetrovatelia ju obviňujú, že zavádzala inštitúciu o činnosti svojich asistentov a hovorila im, aby účtovali výdavky za falošné pracovné cesty.Dokumenty však netvrdia, že by Spyraki dostávala provízie z miezd alebo falošných refundácií. Príslušné dokumenty okrem toho menujú štyroch bývalých zamestnancov Kaili a dvoch niekdajších asistentov Spyraki ako potenciálnych účastníkov v podvodnom konaní.„Súčasné vyšetrovanie sa týka silných podozrení z opakovaného podvodu a/alebo iných závažných nezrovnalostí,“ uviedla hlavná prokurátorka EPPO Laura Kövesi v liste, ktorý poslala parlamentu v decembri a v ktorom žiada o zbavenie imunity Kaili aj Spyraki.Parlament teraz začína tento proces s Kaili, so Spyraki už ho začal. Poslanci mali v utorok diskutovať o imunite Kaili na stretnutí výboru pre právne záležitosti.EPPO verejne oznámila vyšetrovanie 15. decembra, len niekoľko dní po zatknutí Kaili v Bruseli v súvislosti s Qatargate.Škandál sa týka možného podplácania európskych zákonodarcov zo strany Kataru a Maroka. Niekdajšia podpredsedníčka europarlamentu je v súčasnosti v domácom väzení.Kaili prostredníctvom právnika povedala, že sľúbila, že splatí všetky dlžné peniaze a bude dodržiavať všetky odporúčania.Spyraki pre Politico povedala, že jej prípad nemá nič spoločné s Kaili a potvrdila, že nikdy nebola obvinená z brania provízií.