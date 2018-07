Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. júla (TASR) - Čína investuje 9-násobne viac v Európe než v Severnej Amerike z dôvodu rastúcej politickej divergencie, vyplýva zo správy spoločnosti Baker Mackenzie.Priame zahraničné investície (PZI) z Číny smerujúce do Európy v 1. polroku 2018 výrazne stúpli, naopak, investície smerujúce do Severnej Ameriky minulý rok padli o 92 % z 24 miliárd USD (20,57 miliardy eur) na 2 miliardy USD.V prvých šiestich mesiacoch tohto roka novoohlásené čínske fúzie a akvizície v Európe dosiahli 20 miliárd USD oproti 2,5 miliardy USD v Severnej Amerike a dokončené čínske investície v Európe prevýšili investície v Severnej Amerike šesťnásobne, keď dosiahli 12 miliárd USD oproti 2 miliardám USD.Dôvodom tejto zmeny sú politické opatrenia v Číne aj USA, keďže politici na oboch stranách sa snažia chrániť domáce odvetvia alebo zabrániť odlevu kapitálu. Na pozadí rastúceho odlevu kapitálu v roku 2016 Čína sprísnila reguláciu týkajúcu sa zahraničných investícií, čím zabránila odlevu investícií v druhej polovici roka 2016.Čínske firmy sa rýchlym tempom zbavujú aktív v Severnej Amerike, keď v 1. polroku dokončili predaj aktív vo výške 9,6 miliardy USD a rozrokovali predaje aktív vo výške 5 miliárd USD. Predaje sa dotkli aj Európy, keď čínske firmy tu v prvých šiestich mesiacoch tohto roka predali aktíva vo výške 1 miliardy USD a majú rozrokované predaje aktív vo výške ďalších 7 miliárd USD.V USA sa z dôvodu národnej bezpečnosti zintenzívňuje regulácia týkajúca sa investícií, ktorá požaduje ich prísnejšie preverovanie. Pracuje sa tiež na rámci pre striktnejšiu kontrolu transferu technológií vyvinutých v USA.Čína chce pre narastajúci obchodný spor s USA prehĺbiť svoje vzťahy s Európou. Čínsky premiér Li Kche-čchiang, ktorý nedávno hostil európskych lídrov, podčiarkol potrebu podpory voľného obchodu a multilateralizmu. Peking a Brusel sa tiež dohodli na vytvorení pracovnej skupiny na reformu Svetovej obchodnej organizácie (WTO).V 1. polroku 2018 bolo top európskou destináciou pre čínske investície Švédsko (3,6 miliardy USD), za ktorým nasledovali Británia (1,6 miliardy USD), Nemecko (1,5 miliardy USD) a Francúzsko (1,4 miliardy USD).