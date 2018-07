Ukrajina oficiálne protestovala voči výrokom Salviniho o anexii Krymu

Na snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 22. júla (TASR) - Na ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v Kyjeve si predvolali mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianska v krajine Davide La Ceciliu, a to v súvislosti s rozhorčením, ktoré v Kyjeve vyvolal obsah rozhovoru talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho pre piatkové vydanie amerického denníka The Washington Post.Šéf talianskeho rezortu vnútra v interview na otázku, či sa domnieva, že, reagoval slovami:Keď novinár označil predmetný plebiscit za, Salvini uviedol:V Kyjeve odovzdali talianskemu ambasadorovi v tejto súvislosti protestnú nótu, v ktorej sa okrem iného konštatuje, že Salviniho slová sa neopierajú o reálne fakty a sú v rozpore s princípmi medzinárodného práva. Informovali o tom v nedeľu tlačové agentúry ANSA a APA.V roku 2014 došlo k okupácii a anexii dovtedy ukrajinského Krymu po referende, ktoré Organizácia Spojených národov (OSN) odsúdila ako nelegitímne. Viedlo to k vylúčeniu Ruska zo skupiny G8 a uvaleniu sankcií medzinárodného spoločenstva na Moskvu.Salvini, ktorý je lídrom krajne pravicovej strany Liga, je považovaný za prorusky orientovaného politika, ktorý pri nedávnej návšteve Moskvy opakovane vyzval na zrušenie sankcií Európskej únie voči Rusku a pochvalne sa vyjadril na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina.V januári sa podobným spôsobom vyjadrila na margo anexie Krymu aj Marine Le Penová, ďalšia európska krajne pravicová politička obdivujúca Putina.uviedla vtedy šéfka francúzskeho Národného združenia (RN), niekdajšieho Národného frontu (FN).Medzinárodné spoločenstvo však anexiu Krymu označuje za krok, ktorý bol v rozpore s platnými princípmi medzinárodného práva.