Čína je pre Slovensko najvýznamnejším obchodným partnerom v Ázii, Blanár s Wangom Im povýšili vzájomné vzťahy

1.11.2024 (SITA.sk) - Čína je pre Slovensko najvýznamnejším obchodným partnerom v Ázii, obchodná výmena dosiahla vlani 10,5 miliardy eur. Vyzdvihol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ), ktorý v piatok rokoval s čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom Im.V rámci oficiálnej pracovnej cesty predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) v Čínskej ľudovej republike rokovali šéfovia diplomacií o vzájomných vzťahoch, ktoré boli po rokovaniach slovenského premiéra s čínskym prezidentom povýšené na úroveň strategického partnerstva.Dohodli sa tak na výraznom posilnení slovensko-čínskej ekonomickej spolupráce. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. „V Číne sprevádza premiéra historicky najpočetnejšia delegácia deviatich vládnych predstaviteľov a osemdesiatky podnikateľských zástupcov, čím jasne prezentujeme zámer prehĺbiť naše partnerstvo. Svedčí o tom tiež 13 dohôd a memoránd o vzájomnej spolupráci podpísaných medzi SR a Čínou v oblasti hospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, životného prostredia aj kultúry,“ informoval Blanár a vyzdvihol rozhodnutie čínskej strany o umožnení občanom SR ísť do Číny bez víz na obdobie do 15 dní.Podľa šéfa rezortu diplomacie ide o benefit nielen v rámci turistického potenciálu, ale zároveň ide o ďalšiu podporu pre slovenské firmy. Ministerstvo informovalo, že sa ministri dohodli na ustanovení Medzivládnej komisie medzi Slovenskom a Čínou a konkrétnych krokoch k nastaveniu intenzívnejšej spolupráce v rámci strategického partnerstva.Ministri hovorili aj o tom, ako môže SR ako člen EÚ podporiť iniciatívy, ktoré budú posilňovať ekonomickú a investičnú spoluprácu. Minister pripomenul principiálny postoj SR pri európskom hlasovaní o zavádzaní dodatočných ciel EÚ na elektromobilitu.„Päť štátov vrátane Slovenska vystúpilo proti tomuto rozhodnutiu, ktoré môže mať prostredníctvom čínskeho automobilového trhu negatívny dopad práve na našu ekonomiku," vyhlásil Blanár.Minister je názoru, že významnú úlohu pri rokovaniach o ďalšom mierovom samite v súvislosti s vojnou na Ukrajine zohrávajú krajiny takzvaného globálneho Juhu, medzi ktoré patrí aj Čína.Ministri prediskutovali všetky aspekty čínsko-brazílskeho šesťbodového mierového plánu vrátane zhodnotenia aktuálnej situácie a perspektív jej vývoja do budúcnosti.Blanár zopakoval postoj SR, že presadzuje suverénnu zahraničnú politiku a predovšetkým mierovú politiku založenú na dodržiavaní medzinárodného práva, vzájomnom rešpekte, dôvere a úcte medzi krajinami.„Dlhodobo zdôrazňujeme, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie a považujeme za nevyhnutné podporiť všetky mierové aktivity, medzi ktoré patrí aj pripravovaný druhý mierový samit,“ dodal minister.Blanár sprevádzal premiéra na viacerých rokovaniach a čaká ho ešte pracovný program s členmi slovenskej delegácie v provincii An-chuej a v Šanghaji.