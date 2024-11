Harrisová by bola lepšou prezidentkou USA, Trumpa by častejšie volili nízko vzdelaní Slováci

Harrisová by bola lepšia voľba aj pre USA

Muži často uvádzali Trumpa

1.11.2024 (SITA.sk) - Obyvatelia Slovenska si myslia, že by lepšou prezidentkou USA bola Kamala Harrisová . Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24. Ako prieskum ukázal, 48,9 percenta opýtaných si myslí, že pre svet by bolo lepšie, keby sa prezidentkou USA stala Harrisová.To, že by bol pre svet lepší Donald Trump , si myslí 33,1 percenta respondentov. Agentúra prieskum vykonávala od 8. do 17. októbra na vzorke tisíc respondentov.Z prieskumu ďalej vyplynulo, že 46,8 percenta obyvateľov Slovenska si myslí, že Harrisová by bola lepšou voľbou aj pre samotné Spojené štáty. O Trumpovi si to myslí 35,4 percenta opýtaných. Pre Európu by podľa slovenských respondentov bola lepšia opäť Harrisová. Myslí si to 47,6 percenta opýtaných, kým o Trumpovi si to myslí 32,6 percenta.Podľa 47,1 percenta obyvateľov Slovenska by bolo aj pre Slovensko lepšie, keby sa prezidentkou USA stala Harrisová. To, že by bolo pre Slovensko lepšie, aby prezidentom USA bol Trump si myslí 32,6 percenta opýtaných.V prieskume sa spresňuje, že pri všetkých variantoch ženy uvádzali nadpriemerne často ako lepšiu kandidátku Harrisovú. Muži, naopak, uvádzali pri všetkých variantoch nadpriemerne často Trumpa. Harrisovú uvádzali nadpriemerne často pri všetkých variantoch vysokoškolsky vzdelaní respondenti.Nízko vzdelaní obyvatelia uvádzali nadpriemerne často Trumpa. Nadpriemerná podpora Trumpa je badateľná podľa prieskumu aj u občanov maďarskej národnosti, a to pri všetkých variantoch. Nadpriemerne často uvádzali Trumpa aj voliči strán Republika Odpovede voličov strany Hlas-SD sa výraznejšie neodlišovali od priemeru. Voliči hnutia Progresívne Slovensko , strany Sloboda a solidarita Kresťanskodemokratického hnutia a strany Demokrati nadpriemerne často uvádzali Harrisovú.