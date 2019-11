Čína: Máme výlučnú právomoc rozhodovať o ústavných veciach Hongkongu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 19. novembra (TASR) - Čína odsúdila v utorok verdikt hongkonského najvyššieho súdu, ktorý deň predtým rozhodol, že tamojšou vládou nariadený zákaz nosenia tvárových masiek počas demonštrácií je neústavný. Peking zároveň v reakcii na tento verdikt uviedol, že má výlučnú právomoc rozhodovať o ústavných záležitostiach v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny.Informovala o tom agentúra AFP s tým, že takéto vyhlásenie Číny by mohlo len viac vyostriť napätie v Hongkongu, kde už druhý mesiac prebiehajú násilné masové protesty proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu tejto oblasti.Zákaz nosenia masiek počas demonštrácií, ktorý mal zabrániť účastníkom skrývať svoju totožnosť, vstúpil do platnosti v októbri, keď propekinská správkyňa Hongkongu Carrie Lamová využila po prvý raz za vyše 50 rokov legislatívu ešte z koloniálneho obdobia.Účinok opatrenia bol však do značnej miery symbolický. Demonštranti, z ktorých väčšina nosí masky, sa naďalej často dostávajú do násilných zrážok s políciou, keď presadzujú svoje požiadavky väčšej demokracie pre Hongkong, ako aj nezávislé vyšetrovanie obvinení z policajnej brutality.Hongkonský najvyšší súd v pondelok rozhodol, že zákaz nosenia masiek je protiústavný. K záležitosti sa v utorok vyjadril Ťien Tchie-wej, hovorca výboru pre legislatívne záležitosti Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov (čínskeho parlamentu). Podľa jeho slov má len čínsky parlament právomoc rozhodnúť, či je nejaký hongkonský zákon protiústavný alebo nie.uviedol Ťien Tchie-wej, ktorého citovali čínske štátne médiá.Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle