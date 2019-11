EÚ naďalej považuje židovské osady v Predjordánsku za nezákonné

Na archívnej snímke osada v Predjordánsku, v blízkosti izraelského Jeruzalemu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. novembra (TASR) - Európska únia sa v pondelok večer dištancovala od rozhodnutia Spojených štátov, ktoré krátko predtým oznámili, že židovské osady v Predjordánsku už viac nebudú považovať za nezákonné. Informovala o tom agentúra DPA.uviedla v pondelok večer v Bruseli vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová. Dodala, že osídľovanie tohto územia je v súlade s medzinárodným právom nezákonné a podkopávaaj životaschopnosť riešenia dvoch štátov.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo predtým oznámil, že USA už nebudú pokladať židovské osady v Predjordánsku za nezákonné.uviedol.Zmene politiky Washingtonu ohľadom židovských osád v Predjordánsku predchádzala približne rok trvajúca analýza vypracovaná právnym oddelením ministerstva zahraničných vecí, na ktorej sa podieľali odborníci v oblasti medzinárodného práva, ako aj predstavitelia iných krajín.Vznik analýzy podnietilo rozhodnutie administratívy predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu z decembra 2016 podporiť rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, podľa ktorej je budovanie židovských osád v Predjordánsku vs medzinárodným právom a nemáZmena politiky stavia USA v tejto veci do konfliktu s EÚ a v podstate aj zvyškom sveta, a odporuje tiež zmienenej rezolúcii prijatej BR OSN, píše agentúra AFP. Mogheriniová sa vo svojom pondelkovom vyhlásení priamo k tejto zmene nevyjadrila, no výstavbu osád v Predjordánsku odsúdila a Izrael vyzvala, aby s ňou prestal.