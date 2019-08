Čína možno odvetné clá na tovar z USA neuvalí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 29. augusta (TASR) - Čína nevylučuje, že by mohla prerušiť doterajší cyklus odvetných ciel na americké produkty a na najnovšie americké clá odvetnými clami neodpovedať. Podľa Pekingu nie je v jeho záujme ďalšia eskalácia konfliktu, namiesto toho sa chce zamerať na rušenie ciel. Informovala o tom agentúra AFP.V priebehu augusta sa vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom výrazne zhoršili, keď najskôr začiatkom augusta americký prezident Donald Trump oznámil zavedenie 10-percentných dovozných ciel na čínsky tovar v hodnote 300 miliárd USD (270,68 miliardy eur) ročne. Spolu s už zavedenými clami na iné čínske výrobky to znamená clá prakticky na všetok čínsky tovar dovážaný do USA.Čína minulý týždeň reagovala, že na americké tovary za 75 miliárd USD zavedie odvetné clá, na čo Trump prakticky okamžite oznámil, že pôvodne plánované 10-percentné clá na čínske tovary za 300 miliárd USD ročne budú zvýšené na 15 %. Navyše, na ďalšie tovary v hodnote 250 miliárd USD, na ktoré sa teraz uplatňuje 25-percentné clo, by sa clá mali zvýšiť na 30 %.Vyjadrenia z Číny však najnovšie signalizujú, že plánované odvetné clá by nemusela zaviesť. "" povedal hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng. Dodal, že eskalácia obchodnej vojny nie je prospešná ani pre Čínu, ani pre USA.Po ostrých prejavoch v predchádzajúcom období Trump začiatkom tohto týždňa na schôdzke štátov skupiny G7 vo Francúzsku vyhlásil, že čínski zástupcovia sa telefonicky spojili s predstaviteľmi USA a majú záujem o dohodu. To Peking odmietol potvrdiť, uviedol však, že problémy chce vyriešiť pokojne a prostredníctvom rokovaní a spolupráce.Ani signály, že osobné obchodné rokovania by sa mohli obnoviť na budúci mesiac, hovorca ministerstva obchodu Kao Feng vo štvrtok nepotvrdil, uviedol iba, že "". Ako dodal, "".(1 EUR = 1,1083 USD)