Jurčišin: Najviac som sa bál, keď som mal pri Nemcoch zakopať kanón

Na snímke 94-ročný Ján Jurčišin z obce Vagrinec v okrese Svidník, ktorý sa ako 18-ročný stal príslušníkom 1. československého armádneho zboru. Vagrinec 29. augusta 2019. Foto: TASR Maroš Černý Foto: TASR Maroš Černý

Vagrinec 29. augusta (TASR) – Nemal ani 19 rokov, keď po vyhlásení mobilizácie nastúpil do armády a stal sa príslušníkom 1. československého armádneho zboru. V súčasnosti 94-ročný Ján Jurčišin z obce Vagrinec v okrese Svidník si dodnes živo pamätá vojnové udalosti spred 75 rokov.uviedol pre TASR Jurčišin.Po oslobodení Svidníka, kde mali v centre zakopaný kanón, postupovali smerom na Bardejov, do Prešova, Svitu, Popradu až do Okoličného v okrese Liptovský Mikuláš.priblížil Jurčišin s tým, že pri Liptovskom Mikuláši to bolo najťažšie.vysvetlil.skonštatoval Jurčišin.Koniec druhej svetovej vojny ich zastihol v obci Hrušov na Morave.priblížil Jurčišin.Mrzí ho, že mladí ľudia v súčasnosti tomu, čo sa udialo pred 75 rokmi, neveria.dodal Jurčišin.