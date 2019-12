Čína obvinila komisárku OSN z podnecovania protestov v Hongkongu

Michelle Bacheletová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 1. decembra (TASR) - Čína obvinila v sobotu Vysokú komisárku OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovú z podnecovania protivládnych protestov v Hongkongu a neprimeraného zasahovania do jej vnútroštátnych záležitostí. Informovala o tom agentúra AP.Podnecovania ksa mala Bacheletová dopustiť tým, že správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú vyzvala, aby nariadila nezávislé a nestranné vyšetrovanie policajných zásahov počas protestov. V komentári zverejnenom v sobotňajšom vydaní denníka South China Morning Post Bacheletová napísala, že Lamovej vláda si musí na vyriešenie krízy v Hongkongu za prioritu stanoviťdialóg.Vyšetrenie policajného násilia je jednou z hlavných požiadaviek prodemokratických protestujúcich. Bacheletovej článok podľa zástupcov misie Čínskej ľudovej republiky pri OSN v Ženeve na vládu vytvára nátlak a demonštrantov len povzbudí, aby páchali ešte závažnejšie a radikálnejšie násilnosti.Po spočiatku pokojnom proteste postavilo v sobotu zhruba 200 demonštrantov na jednej z ulíc zátarasy, informoval denník South China Morning Post. Podpálený bol údajne aj vstup do jednej zo staníc metra a polícia najmenej jeden krát nasadila slzotvorný plyn.Ďalšie protesty sú naplánované aj na nedeľu. Jeden z nich sa má konať v blízkosti areálu polytechnickej univerzity, kde pred dvoma týždňami došlo k násilným zrážkam protestujúcich s políciou. Od začiatku protestov bolo zadržaných približne 6000 demonštrantov, pripomenula agentúra DPA.Masové protesty v Hongkongu vypukli 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného, autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom