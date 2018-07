Čína od júla znížila dovozné clá, tie na autá klesli na 15 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Peking 2. júla (TASR) - Od začiatku júla vstúpili v Číne do platnosti nové, nižšie dovozné clá na viaceré produkty, od bežného spotrebného tovaru až po automobily. Čína tak chce podporiť dovoz, keďže dopyt na domácom trhu rýchlo rastie.Ako uviedla čínska tlačová agentúra Sinchua, Peking od 1. júla znížil dovozné clá na takmer 1500 spotrebných výrobkov. Clo kleslo z priemernej hodnoty 15,7 % na 6,9 %. Patria sem produkty ako potraviny, nealkoholické nápoje, domáce spotrebiče, kozmetika či lieky. Je to už piate kolo redukcie dovozných ciel na spotrebný tovar od roku 2015.Okrem toho Peking výrazne skresal aj dovozné clá na autá a autokomponenty. Dovozné clá na autá klesli z pôvodných 20 až 25 % na 15 % a clá na autokomponenty sa znížili z predchádzajúcej hodnoty 8 až 25 % na 6 %. K inej zmene by však malo dôjsť koncom týždňa, keď by Čína mala v rámci odvety za americké clá na čínske produkty zaviesť dodatočné dovozné clá na zhruba 500 produktov z USA, vrátane automobilov. Už teraz preto viaceré automobilky na americkom trhu upozorňujú Washington pred negatívnymi dôsledkami colnej vojny.Analytici sú presvedčení, že výrazné zredukovanie dovozných ciel pomôže Pekingu riešiť rastúci domáci dopyt a zároveň postupne docieliť obchodnú rovnováhu. Podľa nich zníženie dovozných ciel umožní čínskym spotrebiteľom dostať sa k väčšiemu počtu kvalitných výrobkov, čo zároveň donúti mnohé čínske firmy zvyšovať konkurencieschopnosť.Čína je už 9. rok po sebe druhým najväčším dovozcom tovarov na svete. V minulom roku sa na celosvetovom objeme dovozu podieľala vyše 10 %. Čínske úrady odhadujú, že v najbližších 15 rokoch dovezie Čína tovary v celkovej hodnote 24 biliónov USD (20,59 bilióna eur).(1 EUR = 1,1658 USD)